Kaj v besedilu nezaupnice očitajo Janševi vladi?

Skupina poslancev je na podlagi 116. člena Ustave Republike Slovenije in 254. ter 255. člena Poslovnika državnega zbora, državnemu zboru za novega predsednika Vlade Republike Slovenije predlagala Karla Viktorja Erjavca . Predlog nezaupnice, ki so ga poslali poslanskim skupinam, bodo voditelji strank Koalicije ustavnega loka ob 13. uri predstavili na novinarski konferenci.

Kot pojasnjujejo v treh poglavitnih točkah predloga, nezaupnico vlagajo, ker vlada Janeza Janše "od prevzema oblasti marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, kot so delitev oblasti, spoštovanje neodvisnih ustanov in svoboda medijev". V drugi točki aktualni vladi očitajo, da je z nepremišljenimi potezami ogrozila ugled Slovenije v Evropski uniji in zunanjepolitični položaj v mednarodni skupnosti, v tretji pa, da se "vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spopasti z epidemijo covida-19 in je Slovenijo privedla na vrh tragične svetovne lestvice umrlih na milijon prebivalcev."

Glede na napovedi Karla Erjavca bo predlog podprt s 43 poslanskimi podpisi iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS. S poslanci svoje stranke se je Erjavec znova pogovarjal to dopoldne. Erjavec je po torkovi večurni razpravi s poslanci DeSUS sporočil, da ima njihovo podporo in podpise, a se je pozneje izkazalo, da jih še niso prispevali. Poslanec DeSUS Branko Simonovič je, kot so poročali v oddaji 24UR ZVEČER, pojasnil, da so dali soglasje k podpisom, niso pa imeli na mizi celotnega besedila nezaupnice, ampak le tri strani. Zato je napovedal, da bo svoj podpis oddal, ko vidi celotno besedilo.