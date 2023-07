Kontrola zračnega prometa: Naši radarji niso zaznali nobenega zrakoplova

Kako si lahko razložimo dogodek 'svetlih luči, ki so skakale po nebu'? Kontrola zračnega prometa Slovenije zaključka v zvezi z dogodkom ne more podati. So pa potrdili, da so zapisali dogodek, in dodali, da njihovi radarji niso zaznali nobenega zrakoplova v tej smeri in višini.

V uredništvo smo prejeli nekoliko nenavaden zvočni posnetek pogovora med pilotom letalske družbe TUI Airways in kontrolorjem, smo poročali. Pilot je namreč, ko je prečkal Slovenijo, pred sabo videl nekakšne luči in želel preveriti, ali gre morda za kakšno vojaško letalo. Kontrolor mu je sporočil, da ni poročil o vojaškem prometu, kaj točno je pilot videl, pa torej ni znano. PREBERI ŠE NLP nad Slovenijo? Pilot poročal o 'svetlih lučeh, ki so skakale po nebu' Kontrola zračnega prometa Slovenije je potrdila, da je bil dogodek ugotovljen. Kot so zapisali, je pilot letalske družbe TUI Airways v preletu kontrolorju sporočil samo, da je opazil luči, ki so se premikale: "Noben drug zrakoplov ni poročal o tem. Prav tako naši radarji niso zaznali nobenega zrakoplova v tej smeri in sporočeni višini." Zaključka v zvezi z dogodkom ne morejo narediti, so dodali. KZPS nima postopkov za primere, če objekt ni viden na radarskem zaslonu. Glede dogodka smo se obrnili tudi na Ministrstvo za obrambo in TUI Airways, odgovore še čakamo.