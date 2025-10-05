Kontrolorji zračnega prometa se z delodajalcem še vedno pogajajo

Pogajanja Kontrole zračnega prometa Slovenije in Samostojnega sindikata delavcev kontrole letenja RS potekajo tudi čez vikend in še niso končana, so povedali v kontroli. Tako še vedno ni znano, ali bodo kontrolorji izvedli stavko, napovedano za ponedeljek in torek. Stavka bi sicer vplivala na letalski promet.

Kontrolorji so stavko sredi septembra napovedali za 6. in 7. oktober med 7. in 21. uro na območni kontroli zračnega prometa Ljubljana ter letaliških kontrolah zračnega prometa Ljubljana, Maribor in Portorož. Povod za stavko naj bi bila ukinitev rekreacijskega dopusta, ki vključuje več ugodnosti. Vodstvo je sicer ukinitev rekreacijskega dopusta zanikalo in pojasnilo, da so predlagali uvedbo drugačnega modela, na katerega pa zaposleni niso pristali. Vodstvo kontrole je takrat napovedalo, da bo skušalo v dialogu s sindikatom stavko preprečiti. Stekle so pogajalske aktivnosti, a pogajanja do zdaj (še) niso pripeljala do odpovedi stavke.

Kontrolni stolp FOTO: Shutterstock icon-expand

V Kontroli zračnega prometa Slovenije je zaposlenih 113 kontrolorjev. Kontrolorji v povprečju prihajajo na delo 15-krat na mesec in delajo po osem ur. Na vsaki dve delovni uri imajo eno uro počitka. Zaposleni so upravičeni do beneficiranega delovnega staža, njihova plača pa v povprečju znaša več kot 10.000 evrov bruto. Kot so v družbi pojasnili za STA, sta za opravljanje tega dela med drugim potrebna licenca in dovoljenje za delo, vezano na določeno lokacijo. Izbrani kandidati morajo opraviti usposabljanje, ki traja približno 18 mesecev. Teoretično usposabljanje izbranih kandidatov traja približno tri mesece, sledita dva meseca dela na simulatorju in nato še dobro leto usposabljanja na živem prometu z inštruktorjem. Posameznik pridobi dovoljenje za delo, ko uspešno opravi zaključni izpit. Delovne obveznosti kontrolorjev zračnega prometa so sicer podvržene mednarodnim standardom. Če bo do stavke prišlo, bo zagotovljeno odvijanje letov zrakoplovov v sili, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja, letov, ki se izvajajo v humanitarne ali zdravstvene namene, letov državnih zrakoplovov, ki se uporabljajo v vojaške, policijske in carinske namene in zrakoplovov drugih državnih organov. Bodo pa v primeru stavke veljale določene restrikcije zračnega prometa, kar bi lahko pomenilo tudi zamude v letalskem prometu.