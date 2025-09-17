Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Kontrolorji zračnega prometa v stavko. Paralizirana polovica letov v tranzitu?

Ljubljana, 17. 09. 2025 12.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V. , STA
Komentarji
20

Večina kontrolorjev zračnega prometa, 103 od 135, je za 6. in 7. oktober napovedala stavko, ker jim je vlada ukinila rekreacijski dopust. Kaj bo to pomenilo za mednarodni promet, ki poteka čez Slovenijo? Glede na sklep o začetku stavke, bo omogočena le polovica letov v tranzitu ter polovica zmogljivosti za prihode in odhode s slovenskih letališč.

Delo kontrolorjev zračnega prometa
Delo kontrolorjev zračnega prometa FOTO: Miro Majcen

"Naše delo še nikoli ni bilo tako stresno, rekreacijski dopust potrebujemo," je napoved stavke pospremil sindikalist Robert Štauber za portal Preiskovalno. Kot navaja portal, je rekreacijski dopust kontrolorjem omogočal 15 dni plačanega dopusta, od tega sedem dni v različnih resortih na račun delodajalca. Paket tega dopusta je vključeval savne, termalne bazene in fitnes, različne masaže, zdravniški pregled in meritve vitalnih funkcij, poln hotelski penzion, pozimi pa še šestdnevno smučarsko vozovnico.

Vsak takšen paket je Kontrolo zračnega prometa Slovenije stal približno 800 evrov na zaposlenega na teden. Skupni letni strošek je nanesel okoli 1,5 milijona evrov, piše portal.

Vodstvo je sicer ukinitev rekreacijskega dopusta zanikalo. Kot je navedlo, so predlagali uvedbo avstrijskega modela, na katerega pa da zaposleni niso pristali.

Po tem sistemu bi kontrolor po treh letih dela pridobil pravico do sedemdnevnega programiranega dopusta, denimo v termah, po petih letih pa bi mu postopoma dodali še neprogramirani dopust. Po 15 letih zaposlitve bi prišel do enakih pravic, kot jih ima danes, torej do sedemdnevnega programiranega dopusta v termah in osmih dodatnih dni prostega časa.

Direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije Rok Marolt je pojasnil, da kontrolorji v povprečju prihajajo na delo 15-krat na mesec in delajo po osem ur. Na vsaki dve delovni uri imajo eno uro počitka. Zaposleni so upravičeni do beneficiranega delovnega staža, njihova plača pa v povprečju znaša več kot 10.000 evrov bruto.

Delovne obveznosti kontrolorjev zračnega prometa so sicer podvržene mednarodnim standardom. Dela jim ne nalagajo ne uprava, ne vodstvo in ne država. Njihova delovna obveznost je predpisana in znižana na 154 ur mesečno, piše Preiskovalno. Poroča še, da je letalski promet porasel, a je obenem močno napredovala tudi tehnika.

V skladu s kolektivno pogodbo za kontrolorje sindikat uresničuje pravico do stavke, ob pogoju, da zagotovi varnost zračnega promet v skladu s stavkovnimi pravili, o katerih se dogovori z delodajalcem ter letalskimi predpisi in drugimi predpisi o stavki.

Paralizirana polovica prometa?

Po poročanju Forbesa, ki je pridobil sklep o začetku stavke, so te napovedane v Območni kontroli zračnega prometa Ljubljana (OKZP), Letališki kontroli zračnega prometa Ljubljana (LKZP Ljubljana), Letališki kontroli zračnega prometa Maribor (LKZP Maribor) in Letališki kontroli zračnega prometa Portorož (LKZP Portorož).

Pri tem bo omogočena le polovica letov v traniztu oziroma preletu prek Slovenije in polovica zmogljivosti za vse prihode in odhode s slovenskih letališč.

V času stavke bo zagotovljeno odvijanje letov zrakoplovov v sili, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja, letov, ki se izvajajo v humanitarne ali zdravstvene namene (npr. nujna medicinska pomoč, ambulantni leti ...), letov državnih zrakoplovov, ki se uporabljajo v vojaške, policijske in carinske namene in zrakoplovov drugih državnih organov, še poroča časnik.

kontrola zračnega prometa stavka sindikat delavci
Naslednji članek

Dodik predlaga umik sankcij proti Pirc Musarjevi in Fajonovi

Naslednji članek

Svoboda vložila tožbo proti Mahniču, enako napoveduje tudi za Štrancarja in Černača

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
17. 09. 2025 13.33
Videl sem že veliko posnetkov kontrol poletov. Razmestitev in namestitev delovnih miz in naprav v naši kontroli poletov je zdaleč najbolj psihodelična in razmetana.
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
17. 09. 2025 13.31
+1
Letališče Maribor bo imelo v času stavke kaj manj dela?
ODGOVORI
1 0
pepe007
17. 09. 2025 13.15
+3
Problem med delodajalcem in zaposlenimi. Ni stvar javnosti, da presojamo, če si to zaslužijo ali ne. Če gre za državno podjetje, je dolžnost politike, da na vrh nastavi človeka, ki bo z zaposlenimi uspešno upravljal. Ne spomnim se take stavke, torej je to očitno nekaj desetletij uspevalo. Ni prava pot, da skozi medijski PR poskuša doseči očrnitev zaposlenih. Ker letalski promet narašča, bi moralo biti na voljo več denarja in ne manj.
ODGOVORI
3 0
Banion
17. 09. 2025 13.05
+4
tudi če imam dvakrat toliko dopusta ne grem za kontrolorja. Kdor tega n epozna si ne more misliti kako izgleda- Pred mnogimi leti še v bivši jugi, ko še ni bilo toliko prometa, sem imel priliko ogledati si delo v kontroli letenja na letališču v zagrebu. Od takrat me je bilo vedno strah vzleta in prileta kadar sem pač moral potovati z letalom
ODGOVORI
4 0
thevictr
17. 09. 2025 13.04
+3
Kaj pa dispečerji nujne medicinske pomoči, npr. Absurd
ODGOVORI
4 1
Potouceni kramoh
17. 09. 2025 13.03
-2
Slovenija je na Marsu in se nas to ne tiče
ODGOVORI
1 3
ptuj.si
17. 09. 2025 12.59
+6
Spet eni pišete, da je direktor iz kontrole iz SDS, pa kaj ste res že čisto zblazneli ali kaj? Rok Marolt je iz stranke Svoboda.
ODGOVORI
7 1
Teleport
17. 09. 2025 13.09
+3
Levičarji vedno podikajo
ODGOVORI
3 0
devlon
17. 09. 2025 12.58
-1
10 čukov in rekreacija..ni švoh
ODGOVORI
2 3
96bimBo
17. 09. 2025 12.52
+1
Čar surovinskega neoliberalnega kapitalizma ...
ODGOVORI
3 2
JanezNovak13
17. 09. 2025 12.49
+0
Edino naši ne bodo zaračunali preleta. Njim se še poznalo ne bo, ker smo tako majhni.
ODGOVORI
1 1
kakorkoliže
17. 09. 2025 12.46
+6
Bojo pa leteli mimo nas, saj nas komaj najdejo na zemljevidu.
ODGOVORI
8 2
Rdečimesečnik
17. 09. 2025 12.46
+1
Plešemo
ODGOVORI
5 4
tom74
17. 09. 2025 12.45
+1
Nimam komentarja, tem pa res ni hudga...
ODGOVORI
7 6
MarkoJur
17. 09. 2025 12.45
+4
Hecno, na številki 112 lahko samo sanjajo o taki plači....
ODGOVORI
6 2
ho?emVšolo
17. 09. 2025 12.41
+5
Vsak čas jih bo nadomestila umetna inteligenca. Sicer pa so kontrolirji edina skupina, ki je pred leti uspešno izstopila iz javnega sektorja!
ODGOVORI
6 1
Ici
17. 09. 2025 12.38
+0
Katera vlada jim je ukinila rekreacijski dopust?
ODGOVORI
3 3
Kriplin
17. 09. 2025 12.42
+6
Vodstvo, ne vlada.
ODGOVORI
6 0
Aleksei Kaar
17. 09. 2025 12.50
-2
Vodstvo je pa v stranki SDS.
ODGOVORI
2 4
ptuj.si
17. 09. 2025 13.01
+3
Rok Marolt je direktor in je iz stranke Svoboda.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256