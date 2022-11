Referendumska nedelja: 'Vsak glas je izrednega pomena'

Med prvim in drugim krogom lokalnih volitev nas 27. novembra čaka še trojna referendumska nedelja – glasovanje o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in o RTV. Koordinacija novinarskih sindikatov javnega medija, ki že več kot leto dni opozarja na nevzdržne razmere in vodilnim očita razkroj javnega zavoda, se je še uradno, kot pravijo, prijateljsko pridružila tistim, ki spremembe zakona podpirajo in bodo glasovali ZA. Nasprotniki zakona v SDS pa: "Vodstvo programske spremembe izvaja legitimno, odnose pa bodo morali rešiti sami."