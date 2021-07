'Nujno je, da se cepi čim več zdravstvenih delavcev'

Zdravstveni delavci so bili med prvimi, ki so konec prejšnjega leta zavihali rokave in se cepili. Velika večina zdravnikov je danes cepljenih: v kliničnih centrih je cepljenih 87 oziroma 91 odstotkov zdravnikov. Bistveno slabša pa je precepljenost v drugih poklicnih skupinah. V Ljubljani je cepljena le polovica zdravstvenih tehnikov, v Mariboru še manj, in sicer 40 odstotkov. Podobni so podatki iz nekaterih zdravstvenih domov.

"V zdravstvenem domu Brežice je precepljenost 75-odstotna, pri večini zdravnikov in administrativnega osebja, manj pa pri zdravstveni negi," je povedal direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević. V Koordinaciji zdravniških organizacij ministrstvo pozivajo, naj še bolj spodbudi cepljenje v zdravstvu, za necepljene delavce pa naj bo testiranje obvezno na 48 oziroma 72 ur. "Težko si privoščimo, da se bo nekdo, ki pride v bolnišnico zaradi srčnega infarkta ali na operacijo karcinoma, okužil od osebja," meni vodja Koordinacije zdravniških organizacij Igor Dovnik.

"Kar se tiče testiranja po posameznih skupinah, se te dni še vedno pregovarja stroka, delovna skupina in tudi medicina dela, prometa in športa, ki bo dala dokončne usmeritve," pa je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.