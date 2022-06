Kopališča močno priljubljena, a kakšna je kakovost njihovih voda?

V skladu z Direktivo o kopalnih vodah je treba kopanje trajno prepovedati ali trajno odsvetovati na območjih kopalnih voda, ki so kar pet zaporednih let ali več prejela oznako kopalnih voda slabe kakovosti. Leta 2021 je to veljalo za 45 evropskih kopališč: 31 v Italiji, osem v Franciji, dve na Nizozemskem in po eno na Češkem, v Estoniji, na Poljskem in Švedskem.