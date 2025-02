Kopališče Ilirija: zamude in višja cena projekta, razburja tudi izgled

Decembra so napovedovali, da bo "odprtje zagotovo do konca januarja," zdaj naj bi se odprtje pomaknilo že v drugo polovico marca. Razlog pa? Številne pomanjkljivosti, ki so jih na tehničnem pregledu 18. decembra zaznali predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor, zaradi česar objekt še zdaj nima uporabnega dovoljenja.

"En lep pozdrav iz Ilirije. Kot vidite, se delo za mano končuje. V bazenu je topla, krasna voda. In v roku enega meseca bo otvoritev," je na Instagramu napovedal ljubljanski župan Zoran Janković . Pa bo res? Se bo županova napoved tokrat vendarle uresničila? Spomnimo, sprva je odprtje napovedoval za predlanski oktober, a se je datum nato vse bolj in bolj zamikal.

Ob vsem tem je močno poskočila tudi cena projekta: samo zadnji, že 17. aneks z izvajalcem Makro 5 gradnje, je projekt podražil za več kot pet milijonov evrov. Skupna vrednost projekta je tako presegla že 62 milijonov evrov, to pa je kar 20 milijonov več od prvotnih obljub.

"Še vedno upamo, da bo več napak, nekatere so precej hude, mogoče odpraviti. Na strehi je napačna barva, zaradi tega sem zelo razočaran," je v intervjuju za Delo pred kratkim izjavil arhitekt nove Ilirije Peter Lorenz.

Si pa je Ilirija prav zaradi svoje arhitekture nakopala tudi nekaj nasprotnikov. "Jaz mislim, da bo za zgodovino od te silne Ilirije ostala samo tista - kamnit zid. In to je, oprostite, to je fejk. Od tega, kako so sončne celice postavljene na streho in tega, kako ta monstrum tam stoji, se mi zdi, da ni v čast Ljubljani," je dejal Stojan Pelko, programski direktor Evropske prestolnice kulture GO2025, Nova Gorica - Gorica.

Nasprotno pa župan, ki pravi, da je nad projektom navdušen, in nekaj naključnih sprehajalcev, ki so prav tako zadovoljni s projektom.

Vstopnica za bazen bo med tednom stala 7,5 evrov, ob vikendu pa 8,5

Za enkraten obisk bazena od ponedeljka do petka bodo morali plavalci odšteti 7,5 evra, za vikende in praznike bo vstopnica dražja za en evro. Otroci do desetega leta, upokojenci in študenti bodo med tednom plavali še ceneje: za 5,5, med vikendom pa za 7,5 evra.