Kopališče v Žusterni odprto v zmanjšanem obsegu

"Kakovost kopalnih voda v Žusterni je zaradi izvedenih ukrepov komunalnega podjetja Marjetica Koper izboljšana, zato na označenem delu kopališča odsvetovanje kopanja ne velja več. Na delu kopališča, ki vključuje otroški bazen, pa iz previdnosti odsvetovanje kopanja do nadaljnjega še velja zaradi neposredne bližine meteornega iztoka," so zapisali v Arsu.

V. d. direktorja koprskega zavoda za šport, ki upravlja kopališče, Duško Madžarević je povedal, da je preventivno zaprta še okoli četrtina siceršnjega kopališča, na območju otroškega bazena. "Vrednosti ustrezajo normam, tako da je kopališče znova odprto," je dejal.

Kakovost vode bodo še naprej nadzorovali, in sicer bodo do konca kopalne sezone na tem delu trikrat na dan izvajali vidno in olfaktorno kontrolo kopališča, enkrat dnevno bo vzet vzorec vode. "Kakovost vode bomo spremljali do konca kopalne sezone, tako da varnost kopalcev ne bo ogrožena," je dejal Madžarević.

Kopališče je bilo zaprto od 2. avgusta, ko je prišlo do fekalnega onesnaženja. Minuli četrtek so ga sicer za nekaj ur znova odprli, a je analiza vode pokazala, da je bila ta še onesnažena, zaradi česar so na kopališču znova izobesili rdečo zastavo.

Komunalno podjetje Marjetica Koper je hudourniški iztok v morje zajezilo in meteorno vodo prečrpava, da se ne izliva v morje. S tem so izključili možnost, da bi bil vir onesnaževanja v kanalizacijskem ali meteornem sistemu, kjer so bile začetne težave. Kanalizacijske vode so že pregledali in niso odkrili napak, pregled meteornega sistema pa bo predvidoma zaključen v desetih dneh, so povedali v ponedeljek.