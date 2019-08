Kopališče v Žusterni ostaja zaprto, čeprav so zadnje analize vzorcev vode na območju kopališča boljše, so danes pojasnili v Marjetici Koper. Preko konca tedna so sicer mehansko odstranili nasip usedlin pred hudournikom, kar predstavlja korak v akcijskem načrtu sanacije nastale situacije. "Sistemsko rešujemo korak za korakom, da bi natančno izolirali vir onesnaženja," so še navedli v koprskem komunalnem podjetju.

Kot so spomnili, so sicer s fizično pregrado pred meteornim izpustom oziroma hudournikom izključili možnosti, da bi bil vir onesnaževanja v kanalizacijskem ali meteornem sistemu, kjer so bile začetne težave. Pregled meteornega sistema bodo sicer zaključili predvidoma v desetih dneh.