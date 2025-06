Kopališče Vevče bo vrata odprlo julija

V okviru projekta prenove kopališča so v večnamenski stavbi uredili 25-metrski pokriti zimski bazen, telovadnico, wellness program s savnami in fitnesom ter spremljajoče servisne in tehnične prostore. Pokriti bazen bo omogočal treninge tudi vaterpolistom. Ker ima dvižno dno, bo omogočal učenje plavanja neplavalcev, je na današnji novinarski konferenci povedala arhitekta Mojca Gužič Trplan.

V sklopu zunanje ureditve so zgradili 50-metrski olimpijski plavalni bazen, otroške bazene ter otroško in športna igrišča. V pritličju objekta je še gostinski lokal s pokrito teraso, ki oskrbuje tako letno odprto kot pokrito kopališče. "Kopališče bo v letni sezoni lahko sprejelo do 990 obiskovalcev, v zimski sezoni pa okoli 300," je povedala Gužič Trplanova.

Gre za prenovo starega kopališča Papirnice Vevče, ki so ga leta 2007 zaprli zaradi dotrajanosti. Kompleks stoji ob industrijskem objektu in ob bregu Ljubljanice, z njegovo zasnovo pa so po njenih besedah poskušali odgovoriti na popolnoma nasprotujoči si lokacijski danosti. Ob njem so zagotovili parkirna mesta, dostopen je tudi z javnim potniškim prometom. Vozni red avtobusov bodo po potrebi prilagodili, je obljubil Zoran Janković.