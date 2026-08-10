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Slovenija

Kopališče Žusterna v povsem novi podobi

Koper, 10. 08. 2026 16.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Plaža Žusterna

Priljubljeno kopališče Žusterna ima po veliki prenovi povsem novo podobo. Mestna občina Koper je za posodobitev plaže in novo infrastrukturo plačala 3,7 milijona evrov. Kopalci imajo zdaj na voljo bolj zeleno okolje in lažji dostop do morja.

Koprska plaža od izgradnje v preteklem stoletju ni doživela bistvenih sprememb. Mestna občina Koper je z velikim projektom uredila pohodne površine, izboljšala dostope v morje in dvignila tlake na najbolj izpostavljenih delih. Z dvigom tlakov je uspešno omejila težave ob visokem plimovanju. Nov videz plaže dopolnjuje skoraj tisoč kvadratnih metrov zelenih površin.

Obiskovalci z novo urbano opremo dobivajo prijetnejše okolje ob morju. Na voljo imajo nove klopi za počitek, kabine za preoblačenje in tuše. Varnost kopalcev zagotavljajo novi reševalni stolpi. Delavci so uspešno prenovili dostope v morje po stopnicah in lestvah.

Občina je že lani uredila območje ob olimpijskem bazenu in ga ogradila z novo ograjo. Letos so gradbeniki zaključili prenovo vzhodnega dela kopališča. Glavno novost predstavlja prestavitev otroškega bazena na povsem novo lokacijo. Plimovanje morja tako ne vpliva več na kopanje najmlajših obiskovalcev. Otroci imajo na voljo tudi nova igrala iz lesa in peskovnik.

Investitor je posebno pozornost namenil dostopnosti. Gibalno ovirani ljudje na skrajnem vzhodnem delu v morje vstopajo po klančini s prilagojenim vozičkom. Občina je v neposredni bližini klančine uredila tudi širšo garderobo.

So pa projektanti ohranili prvotni značaj prostora. Gradbeniki so podporne zidove in del olimpijskega bazena obložili z istrskim peščenjakom. Gradbinci so zamenjali tudi celotno infrastrukturo. Delavci so na novo napeljali strojne in elektro instalacije, fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovode. Občina je prav tako uredila ustrezen izpust odpadnih voda iz olimpijskega bazena.

Koprski župan Aleš Bržan, ki je danes obiskal kopališče, obiskovalce vabi na četrtkov dogodek dan na plaži. Koprska občina je pripravila bogat program. Organizatorji napovedujejo jutranjo vodeno vadbo, animacijo za otroke in večerni glasbeni program. Občina bo otrokom ponudila brezplačen sladoled in jutranjo sadno osvežitev.

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