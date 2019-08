Kopanje od Žusterne do kopališča mandrač Molet odsvetujejo do nadaljnjega

Izredni monitoring spremljanja kakovosti vode namreč še vedno kaže na prisotnost bakterij. Po danes objavljenih rezultatih nedeljskih merjenj je tako v vzorcih vzetih na izlivu kanala v morje vrednost bakterije escherichia coli padla na polovico od mejne vrednosti, v otroškem bazenu Žusterna in Moletu pa so bile vrednosti še bistveno nižje.

V javnem komunalnem podjetju Marjetica Koper so za Radio Koper ocenili, da je bilo sobotno izdatno izpiranje omrežja učinkovito. Danes so nadaljevali z iskanjem drugih možnih onesnaževalcev v sistemu. Direktor Marjetice Alfred Draščič je povedal, da bi na kakšnem delu hudournika znalo biti tudi nekaj črnih priključkov. Od torka naprej bodo tako začeli pregledovati tudi to.

Onesnaženje se je sicer zgodilo v petek, povzročilo pa ga je izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje. Do tega je prišlo med čiščenjem zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika.

Kot so dodali na občini, je ob sanaciji zamašenega jaška prišlo le do manjšega izlitja odpadnih voda, zato rezultati analize vzorcev kažejo na možnost drugih virov onesnaženja. Vse dokler pristojne službe ne bodo preverile in odstranile vseh morebitnih drugih virov onesnaženja in dokler rezultati analiz kopalne vode ne bodo ustrezni, bo tako nad plažo v Žusterni ostala izobešena rdeča zastava.

V tem trenutku pristojne službe preverjajo, ali je bila fekalna kanalizacija na tem območju v preteklosti ustrezno vzdrževana in ali je prišlo do doslej neugotovljenih poškodb na infrastrukturi. Občinski zavod za šport bo kopališče Žusterna znova odprl šele, ko bodo kopalne vode popolnoma varne za vse uporabnike. Prav tako bo na pobudo občine do konca poletja na kopališču potekal monitoring kakovosti vode, so še zapisali na koprski občini.