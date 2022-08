Turisti kljub strogi prepovedi 'veselo' plavajo v zaščitenih visokogorskih jezerih

Kot so potrdili v Triglavskem narodnem parku (TNP), ki je pristojno za to področje, je bila služba naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP o dogodku obveščena, a žal zaradi omejenega števila nadzornikov ob takšnem pritisku obiskovalcev ne zmorejo optimalno pokriti območja, oziroma prisotnost nadzornikov ni mogoče zagotoviti prav na vseh mestih, kjer so kršitve možne.

Kot je opisala naša bralka, je ob obisku Triglavskega narodnega parka naletela na strogo prepovedan prizor. V Črnem jezeru, kjer je vodostaj zelo nizek, kopanje pa prepovedano, so plavali in se zabavali mladi turisti: "Kolegica jim po angleško razloži, da je to narodni park, da kopanje ni dovoljeno. Vsi začudeni povedo, da se cel teden kopajo v vseh jezerih, da ni nikjer nobene table o prepovedi, niti jih ni nihče opozoril, da se to ne sme," opisuje.

Zakaj za visokogorska jezera veljajo drugačna pravila?

Kot smo že pisali, so visokogorska jezera majhna, slabše pretočna in v okolju, kjer so pogostejše ekstremne razmere, kot so nizke temperature, spremembe vodostaja in visoke temperature poleti. To pomeni, da so zelo občutljiv in ranljiv življenjski prostor. "V njih živijo različne vrste alg, mikroskopski rakci in ličinke žuželk. Jezera so visoko v gorah več kot pol leta pokrita z ledom," so že pojasnili s TNP.

Ob tem vsa visokogorska jezera ležijo v prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, kjer kopanje ni dovoljeno in se obravnava kot prekršek. "Vedeti moramo, da se ob kopanju z naših teles v obliki potu sproščajo hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja jezer. Kopalec tako ob vsakem kopanju prispeva približno 1 miligram fosfatov, včasih pa zaidejo v jezero tudi produkti nekaterih drugih človekovih fizioloških procesov. Poleg tega pa se s telesa lahko spere kar precej krem in olj, ki nas varujejo pred soncem," so razložili s TNP. Zato opozarjajo, da če nas premami želja, da bi se shladili v njih, pomislimo tudi na posledice, ki bi jih kopanje povzročilo na živi in neživi svet jezer z okolico. Ker je kopanje v visokogorskih jezerih prepovedano, TNP nadzorna služba spremlja dogajanje na terenu. Njihovo delo med drugim vključuje informiranje in opozarjanje obiskovalcev, za kršitve pa lahko tudi kaznujejo.