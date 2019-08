Kopanje v Žusterni še naprej odsvetujejo

Z Agencije RS za okolje (Arso) so danes sporočili, da zaradi fekalnega onesnaženja še naprej odsvetujejo kopanje v morju na kopališču v Žusterni pri Kopru in na Mandraču Molet, čeprav prisotnosti bakterije v kopališčih niso presegle dovoljenih vrednosti.

"Vendar zaradi previdnosti, pa tudi zaradi vonja po fekalijah, ki je bil prisoten ob današnjem vzorčenju, še naprej odsvetujemo kopanje na kopališčih Žusterna in Mandrač Molet," so zapisali na Arsu. Rezultati so delni zato, ker se bakterija escherichia coli razvija hitreje kot intestinalni enterokok in podatkov za to bakterijo še nimajo. Dobili jih bodo predvidoma v nedeljo.