Kopanje v Žusterni tudi po zadnji analizi varno

Kopalne vode so tako skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za naravne kopalne vode, onesnaženja ni. Na mestni občini so sicer napovedali, da bodo še naprej spremljali in analizirali kakovost kopalnih voda, tudi na območju novega obmorskega parka, v prihodnjem tednu pa bodo za Žusterno naročili dodatne meritve.

V sredo smo poročali, da si je minuli petek dopoldan ekipa NIJZ ogledala okolico kopališča Žusterna in odsek obale Žusterna, kjer se ljudje množično kopajo. Njihovo poročilo, pod katerega so se podpisale dr. Simona Perčič, dr. Katarina Bitenc , dr. Majda Pohar in dr. Bonia Miljavac , je razkrilo, da bi morala na kopališču viseti rdeča zastava, saj so v zaledju plaže zaznali močan vonj po fekalijah. Ugotovili so še, da je na kopališču Žusterna in na odseku obale Žusterna voda na pogled motna in peneča.

Koprski župan Aleš Bržan je navedbe že v sredo zavrnil in zagotovil, da je kopanje v Žusterni varno. Pri tem se je skliceval na meritve NIJZ, po katerih so vode skladne s priporočili. "Pravkar smo od Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) dobili poročilo, ki kaže, da so vode skladne s priporočili NIJZ. Z drugimi besedami, kopalne vode na tem območju so dokazano varne. Kopanje v Kopru je bilo in je tudi sedaj povsem varno," je v odzivu na poročanje dejal Bržan.

Župan je opozoril, da gre za napade, ki škodijo lokalni skupnosti, gospodarstvu in turizmu, zato bodo sprožili pravne postopke in ugotovili, kdo je odgovoren za to. Obenem je ravnanje NIJZ označil za nedopustno.