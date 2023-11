Kope: vandali z motorno žago nad ograjo, ki ščiti ogrožene živalske vrste

Gre za problematiko neurejenih voženj z motornimi sanmi, štirikolesniki in enduro oz. motokros motorji v naravnem okolju, na katero naravovarstveniki in drugi že dolgo opozarjajo. Med drugim so marca letos v okviru Partnerstva za Pohorje vnovič pozvali vlado k čimprejšnji ureditvi področja, že večkrat so podali tudi predloge zakonodajnih sprememb, izvajanje okrepljenega nadzora in vzpostavljanje območij in poti za vožnje.

"Območje med Veliko Kopo in Jezerskim vrhom v bližini Ribniškega jezera je zaradi značilnosti reliefa in bližine gorskih rekreacijskih centrov privlačno za obiskovanje v vseh letnih časih. Na tem območju še posebej velik problem predstavljajo neurejene vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju," je v današnjem sporočilu za javnost opozoril Peter Zajc z Regionalne razvojne agencije za Koroško (RRA Koroška).

V okviru projekta Pohorka, pri katerem je sodelovalo več partnerjev, tudi RRA Koroška, so na območju med Kopami in Črnim Vrhom lani postavili leseno ograjo, ki je hkrati pašna ograja in celoletna ovira za vožnjo z vozili v naravnem okolju. S postavitvijo ograje so želeli vsaj na manjšem območju zagotoviti mirno cono in ugotavljati učinek za tam živeče živalske vrste, predvsem divjega petelina.

"Z rednimi pregledi stanja na terenu ugotavljamo, da je ograja dosegala svoj namen. Območje je v zimi 2022/2023 večinoma ostajalo izven ustaljenih tras voženj z motornimi sanmi, ki so na tem delu Pohorja še posebej pogoste in razširjene," so zapisali pri RRA Koroška. A z obžalovanjem ugotavljajo, da je minule dni neznanec z motorno žago prežagal ograjo na dveh mestih.

"Ugotavljamo, da se je to zgodilo ravno pred napovedanim obilnim sneženjem v drugi polovici tega tedna," so zapisali. Sneženje bo zagotovilo pogoje za vožnje z motornimi sanmi, so dodali in spomnili, da območje med Partizanskim domom pod Malo Kopo, Grmovškovim domom in Ribniško kočo velja za "poligon" tovrstnih voženj.

Izpostavili so še, da je bil isti dan, ko je bil zaznan vandalizem, na območju opažen vsaj en divji petelin in šest kokošk. Ob tem so opozorili, da je zaradi že zamrznjene prsti in napovedanega sneženja sanacija poškodb na ograji v letošnjem letu malo verjetna. "Zaradi tega se bodo zelo verjetno na območju mirne cone izvajale vožnje z motornimi sanmi, s čimer se bodo poslabšale razmere za ogroženo živalsko vrsto divjega petelina," menijo na RRA Koroška.