Prvi rezultati kažejo na drugi krog Popoviča in Bržana

Po trenutno preštetih glasovih kaže, da se bodo morali volivci in volivke v Kopru ponovno odpraviti na volišča. Prvi rezultati kažejo, da je aktualni župan Boris Popovič prejel dobrih 43 odstotkov glasov, Aleš Bržan pa dobrih 30 odstotkov, in se bosta tako pomerila v drugem krogu. Volilna udeležba je bila po zadnjih podatkih 40,72 odstotna.

Popovič prepričan v zmago

Popovič je sicer v prvi izjavi za medije izrazil pričakovanje, da bo zmaga njegova tudi tokrat, tudi on pa ni prepričan v zmago že v prvem krogu:"Če bo že v prvem krogu, ne vem, kajti trinajst kandidatov je kar precej, tako da je že matematično zelo težko." A meni, da so "naredili ogromno. Več kot toliko res nismo mogli. Delali smo dneve in noči štiri leta na dvanajst let podlage, tako da mislim, da si zaslužimo ponovni izbor in še štiri leta". Kot je ocenil, Koper ne potrebuje spremembe, zato pa je napovedal, da bodo "delali naprej s takim tempom".

Gašpar Gašpar Mišič je volilne rezultate pričakal v svojem volilnem centru na Prešernovem trgu v središču Kopra,Aleš Bržan pa v Šalari, točneje v restavraciji Emonec.

Na tokratnih volitvah se Popovič poteguje za že peti mandat na čelu koprske občine.

Pestra predvolilna kampanja

Za županski stolček se poteguje kar 13 kandidatov, za glavna in največja tekmeca aktualnega župana pa sta se izkazala nekdanji prvi mož Luke Koper in nekdanji šef Marjetice Koper Gašpar Gašpar Mišič ter koprski občinski svetnik Aleš Bržan, ki se je na zadnjih volitvah skorajda uvrstil v drugi krog.