V Kopru se je vnela burna razprava zaradi kipa na najmanjšem slovenskem otočku ob novem kopališču med Semedelo in Žusterno. Na občini so si zamislili, da bi ga krasil kip koze, simbola Kopra. Komisija je na natečaju izbrala zmagovalni predlog, domačini pa se ne morejo zediniti, kaj je primerno in kaj ne. Vse je pripeljalo tako daleč, da je župan potegnil nepričakovano potezo.