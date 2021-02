Kopito puške svetovne prvakinje na biatlonu izdelal Slovenec Matej Grum

Na Pokljuki se je končalo svetovno prvenstvo v biatlonu. Slovenski tekmovalci so ostali brez medalje, kljub temu pa je eno zlato vsaj malce tudi slovensko. Vpadljivo, rožnato in s samorogi okrašeno kopito puške svetovne prvakinje Čehinje Markete Davidove je namreč izdelal Slovenec Matej Grum. Kako nastane unikatno kopito za biatlonsko puško in zakaj je rokodelstvo Mateja Gruma tako cenjeno med biatlonsko elito?

