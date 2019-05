Cesta čez Vršič kopna, a zaprta za ves promet. Lokalni skupnosti je dovolj

Kot je spomnil predsednik sveta Krajevne skupnosti Soča Trenta Božidar Kavčič , so prebivalci doline Soče in Trente že pred več kot štirimi leti pisali odprto pismo takratnemu ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču , s katerim so se dogovorili, da se spremeni kategorija ceste čez Vršič z vidika zimskega vzdrževanja tako, da se cesto čisti in ohranja odprto, dokler snežne razmere zaradi nevarnosti snežnih plazov to dopuščajo.

Ob tem je izpostavil tudi problematiko tega, da 18 kilometrov dolg odsek ceste čistita dva koncesionarja, in sicer Kolektor CPG s svojimi stroji iz 30 kilometrov oddaljenega Bovca in Gorenjska gradbena družba s svojimi stroji iz Kranjske Gore.

"Vsak iz svoje strani vedno opravita težji del posla po klancu navzgor do meje na vrhu in se nato obrneta ne glede v kakšnem stanju je cesta na drugi strani," je poudaril Kavčič in dodal, da se je enako zgodilo tudi za letošnje prvomajske praznike.

Cesta čez Vršič je bila zaprta od prvih snežnih padavin v nedeljo, 28. aprila, in je ostala zaprta vse do torka, 7. maja, danes je cesta za osebna vozila z zimsko opremo prevozna. "Vmes je koncesionar s primorske strani dvakrat očistil cesto do meje na vrhu, medtem ko je sneg na gorenjski strani skopnel,"je pojasnil Kavčič in dodal, da so se številni čez Vršič peljali po uradno zaprti cesti.

Ob poizvedovanju, zakaj Vršič ni odprt, so krajani, za katere je povezava do Kranjske Gore zelo pomembna, prišli do informacije, da morajo koncesionarji dobiti dovoljenja s strani Agencije RS za okolje glede varnosti pred plazovi.

V odprtem pismu ministrico Bratuškovo prosijo za odgovore na vprašanja, ki se porajajo. Zanima jih, kako je možno, da je Vršič zaprt, ko pade manj kot 50 centimetrov snega na zeleno in toplo podlago, ter zakaj Vršič ni bil tudi uradno odprt kljub temu, da se je sneg vmes popolnoma stopil.

Želijo tudi odgovor, zakaj kljub številnim opozorilom o nesmotrni porabi javnih sredstev cesto še vedno čistita dva koncesionarja vsak iz svoje strani. Poleg tega ministrico pozivajo, naj javnosti predstavi stroške zimskega vzdrževanja ceste za zadnje štiri zimske sezone.