Koprčani ostro obsojajo nepridiprava, ki je na stavbe s kulturno dediščino narisal grafite

Številne stavbe v starem delu Kopra so spomeniško zaščitene, zato srebrni grafiti, ki so se pojavili na pročeljih hiš, Koprčane niso navdušili. Domačini ostro komentirajo, da so turistično mesto in da grafiti na stavbe, ki predstavljajo kulturno dediščino, ne spadajo. Kdo je ponoči na stenah stavb pustil pečat, ni znano, a če ga bo policija uspela izslediti, bo moral za vandalizem plačati dobrih 208 evrov kazni.