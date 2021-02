'Sodobni komunikacijski kanali so za pametne in odgovorne'

Kopriva. Lažni Twitter profil Alenke Jeraj je po dobrem mesecu dni doživel svoj konec. Poslanka SDS se je odrekla 82 sledilcem, potem ko se je sama razkrila, ko je najprej tvitnila z lažnega profila, zapis pa nadaljevala s svojega uporabniškega računa.

Anže Voh Boštic,avtor serije preiskovalnih prispevkov na portalu podcrto.si, meni, da je to neposreden dokaz, da je neka poslanka vladajoče stranke vpletena v to. Kakšen pa je obseg delovanja, pa se ne ve zagotovo.

Je pa Voh Boštic v seriji preiskovalnih prispevkov razkril, da obstaja mreža anonimnih profilov z lažnimi fotografijami, vsebina pa je podpora vladajoči SDS in obračunavanje s kritiki. Gre za lažne profile pod nadzorom političnih strank - kar sicer ni nič novega na družbenih omrežjih, se je pa tvitosfera danes spraševala, če je Jerajeva edina v poslanski klopi SDS z lažnim profilom. Na to vprašanje so se danes v državnem zboru sicer odzvali le na levem polu.

Franc Trček iz SD pravi - "jaz sem predober, da bi bil lažen". "Mi povemo z imenom in priimkom kar mislimo," zatrjuje Marjan Šarec.

"Si upam trditi, da zagotovo takšni profili obstajajo pri drugih strankah. Je pa dejstvo, kar kaže tudi naša raziskava, da ima stranka SDS to mrežo daleč najbolj razvejano," pravi Voh Boštic.

So pa poslanci od lanskega poletja zavezani tudi k etičnemu kodeksu. Poleg tega, da morajo varovati ugled svoje funkcije in s tem tudi parlamenta, morajo ravnati tako, da krepijo zaupanje javnosti v integriteto le tega in funkcijo poslanca. To je teorija. Praksa pa je precej drugačna.

Dogajanje na to temo sta v oddaji 24UR ZVEČER komentirala Jožef Horvatiz NSi in Matjaž Han iz SD.

"Twitter je komunikacijski kanal in zanj je odgovoren vsak posameznik. Mene najdete na Twitterju in Facebooku pod Jožef Horvat in enako lahko trdim za naše poslanke in poslance. Smo pa videli, da je kolega Luka Mesec tudi že obračunal s kolegico Jerajevo, kar ni dobro in upam, da se z neprisotnostjo na današnjem sestanku ni deklariral za najbolj skrajno stran slovenskega parlamenta. Obsojam lažne profile, še bolj pa brutalne zapise,"je dejal Horvat.

"V življenju moraš biti najbolj samokritičen, da lahko obsojaš druge. Jaz Twitterja nimam, ker nisem moderen. Ampak ko se je Twitter pojavil, sem si ga predstavljal drugače, zdaj pa je to postala pljuvalnica, neko zbadanje, ogabno zmerjanje posameznikov ... Najbolj žalostno pa je, da ljudje hvalijo in všečkajo sebe, česar ne razumem. Zato bi bilo včasih zelo dobro, tudi lažje bi sodelovali, če bi se kdaj ugriznili v jezik ali dali prste v žep," pa meni Han.

"Sodobni komunikacijski kanali so za pametne in odgovorne," pa je zaključil Horvat.