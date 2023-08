Dolga leta opozarjal pred nevarnostjo, zdaj so odrezani od sveta

25. julija, več dni pred katastrofalnimi poplavami, so se uresničila njegova svarila. Kot pripoveduje, je bila sreča v nesreči, da po spletu okoliščin s sinom nista bila na mestu, kjer se je sprožil plaz, saj bi ju sicer zasulo. Ne ve, kako, ampak rešiti se je uspelo tudi živini, pripoveduje. Potem je klical pristojne institucije in občino, da je treba očistiti potok, ki ga je zasulo, a bilo ni nikogar. Vse do 3. avgusta, ko so ga zaradi napovedi ekstremnega deževja poklicali z občine, če zaradi nevarnosti pridejo sčistit vsaj strugo potoka. " Rekel sem, naj pridejo, saj nam lahko odnese hišo. Bilo ni nikogar. " In Repov potok je tudi zato, ker je bil zamašen, ko so prišle katastrofalne poplave, šel svojo pot in ogrozil njihovo hišo, je prepričan.

Kot pripoveduje Fortin, so imeli srečo, da jim je poplavilo le kletne prostore, a kot pripoveduje je bila noč kot iz groze: "Ogrožena je bila hiša, k sreči smo jo zaščitili s kupom drv, privezali smo avto in traktor, da smo ubranili hišo." Zdaj so popolnoma odrezani od sveta, 500 metrov stran od njihove hiše je odneslo most. "Proti Črni pa so še grozni plazovi. Žalostno je, da je veliko teh plazov posledica gradnje cest v tej grozni strmini in tega, da potoki niso očiščeni" je prepričan. Kot pripoveduje, je po vetrolomu ostalo v potokih ogromno vejevja: "Voda se nekje nabere in ko se to sproži, gre to vse tudi do Črne. Odnese mostove in marsikaj tudi po nepotrebnem. Res je, da so bile velike padavine, a potoki niso bili očiščeni."

Kot pripoveduje, so ga inšpektorji, ko se je več let obračal nanje z opozorili, kaj se dogaja, vedno znova odpravili s pojasnili in izgovori. Kot pravi, se iz dela vasi sicer da dostopati do Železne Kaple, velik delež ljudi iz vasi, pa ne more nikamor in so danes povsem odrezani, brez elektrike. S helikopterji so vas sicer oskrbeli s prehrano. Še posebej hvaležni so avstrijskim prijateljem iz Železne Kaple in Globasnice, ki so jih oskrbeli z agregati. Kot pravi, imajo sami sicer dovolj zaloge hrane in goriva. Ne vedo pa, kdaj bodo lahko spet prišli do Črne: "Veliki plazovi so, ceste se sploh ne vidijo, kje so. Žalostno je, ko inštitucije, ko jih na to opozarjaš, ne očistijo potokov in ne upoštevajo opozoril." Sicer izpostavlja, da se zaveda, da je stanje po poplavah predvsem v Črni na Koroškem katastrofalno in svojo zgodbo deli le v opomin, da se bi dalo posledice ujme kje tudi omiliti z ustrezno preventivo.

Z vprašanji smo se obrnili na gradbeno inšpekcijo, Občino Črna na Koroškem in Ministrstvo za naravne vire in prostor. Odgovore še čakamo.