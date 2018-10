Koprivnikar dobil službo v BTC. Naključje ali korupcija?

Kljub čestitkam, ki jih je prejel pod objavo, pa je nekaj dejstev nenavadnih. Ravno pod Koprivnikarjevim ministrovanjem je BTC od ministrstva prejel dobrih 820 tisoč evrov izplačil, prej poslov med njima skoraj ni bilo. Drugo pa je dejstvo, da se je minister dva dni pred volitvami pohvalil s podelitvijo tehnologije 5G temu istemu podjetju.

Koprivnikar, ki je bil kot minister ponavadi odkrit, danes ni našel časa za izjave, saj je menda na poti v Ameriko. V BTC pa odgovarjajo, da so visoki zneski nakazil posledica tega, da je takrat Koprivnikarjevo ministrstvo prevzelo upravljanje vseh državnih nepremičnin, tudi tistih od carine v BTC, na ministrstvu pa pravijo, da so zneski dejansko nižji od navedenih. Glede koncesije za tehnologijo 5G pa pravijo, da gre za raziskovalni projekt, konkretno za samovozeča vozila.

A čeprav je AKOS, agencija za komunikacijska omrežja in storitve, podelila koncesije tudi trem drugim podjetjem oziroma organizacijam, pa vsem ostalim Koprivnikar ni tako – javno podelil koncesij, kot jih je BTC-ju. Na ministrstvu pravijo, da so bili sodelujoči v projektu takrat slučajno na sestanku. Zanimivo je tudi dejstvo, da je za koncesije za 4G in starejše tehnologije država zaslužila milijone, zdaj pa jih oddaja brezplačno. A to je, pravijo vsi, vezano samo na manjše območje in za obdobje evropskih projektov.



Da bi minister Koprivnikar, ki je vodenje AKOS zaupal ljudem iz svoje stranke SMC, kakorkoli vplival na postopke za podelitev koncesij BTC, tako vsi zanikajo, niso pa v BTC odgovorili na vprašanje, ali se je za službo pri njih pogovarjal že v času, ko je z njimi sodeloval kot minister.



V Koprivnikarjevem SMC, kjer stavijo na etiko, pravijo, da od članov pričakujejo in zahtevajo odgovorno, pregledno in pravno nesporno delovanje. Ali bodo od Koprivnikarja zahtevali odgovore, pa niso odgovorili.