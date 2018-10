Koprivnikar predsedniku uprave BTC ponudil odstop

"Nikdar prej nisem bil v politiki in prav gotovo se v tako ne bom vračal, ampak štiri leta sem z odlično ekipo trdo delal na razvoju področij, ki so mi bila zaupana, na sodelovanju in promociji slovenskega znanja. Povabila v BTC sem bil iskreno vesel, trdno prepričan, da z nobenim mojim dosedanjim ravnanjem nisem dal niti najmanjšega povoda za dvom v poštenje in zakonitost delovanja. Odpovedal sem se nadomestilu za bivše politike, iskanju službe v državni upravi ali z državo kakor koli povezanim podjetjem, da ja ne bi bilo dvoma. Danes sem očitno žrtev lastne naivnosti in ob vsem tem, kar se dogaja, me je danes sram, da sem Slovenec ..." je še zapisal nekdanji minister.

Več podrobnosti sledi.