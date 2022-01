Koprska občina poslovala s precej nepravilnostmi, ugotovilo računsko sodišče

Računsko sodišče je ugotovilo, da je koprska občina pri proračunu pomanjkljivo pripravila posamezne proračunske dokumente, v povezavi z nepremičninami pa, da je v letih 2018 in 2019 prodala oziroma zamenjala zemljišča v skupni vrednosti 222.295 evrov, ne da bi zemljišča, ki so nastala s parcelacijo, vključila v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Ugotovilo je tudi, da je bilo cenitveno poročilo prestaro ter da v petih primerih nakupa nepremičnin in 22 primerih prodaje oziroma menjave nepremičnega premoženja v pogodbi ni imenovala skrbnika pravnega posla.

Precej nepravilnosti pri javnih naročilih

Računsko sodišče je med drugim razkrilo primere, ko dela niso bila oddana po predpisanem postopku, ko dodatna dela niso bila potrjena s pogodbo, ko so bile prevzete obveznosti ob sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih, ko prejete ponudbe niso bile izločene kot nedopustne in ko podizvajalci niso bili potrjeni pred izvajanjem del.

Prišlo je do zaključka, da občina ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, prav tako je ugotovilo neustrezno ali prepozno pridobljeno finančno zavarovanje, pa tudi, da pred začetkom postopka ni bila opravljena raziskava trga.

Pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa je med drugim izsledilo, da letni program športa in lokalni program za kulturo nista bila pripravljena in sprejeta, izpostavlja pa tudi primere, ko so bila sredstva dodeljena brez javnega razpisa, pa tudi nepravilnosti pri izvedbi javnih razpisov.

Več nepravilnosti na področju zadolževanja in na drugih področjih poslovanja

Napake je našlo pri ustanovitvi gospodarske družbe ter financiranju tiskanega in spletnega občinskega medija. Kot je razvidno iz povzetka revizijskega poročila, koprska občina sredstev za financiranje tiskanega in spletnega občinskega medija v proračunu za leti 2018 in 2019 ni načrtovala na podlagi letnega finančnega načrta.

Računsko sodišče je nadalje ugotovilo še, da je leta 2018 plačala tri račune v skupnem znesku 10.370 plačala za dodatna dela pri izdaji občinskega glasila, kar ni bilo zajeto v pogodbo. Prav tako je ugotovilo, da na podlagi enajstih prejetih računov ni mogla preveriti, ali so bile storitve zaračunane v skladu s pogodbo, saj računi niso vsebovali specifikacij posameznih opravljenih storitev. V treh primerih je občina potrdila oblikovano verzijo občinskega glasila in dopustila dinamiko izdajanja občinskega glasila, kar ni ustrezalo kriterijem iz pogodbe.

Za raziskave javnega mnenja pred lokalnimi volitvami leta 2018 je občina porabila 26.840 evrov proračunskih sredstev z izdajo petih naročilnic za istovrstne storitve, kar pomeni, da je vrednost javnih naročil razdelila in se izognila postopku javnega naročanja. Računsko sodišče izpostavlja še, da je občina pogodbo v vrednosti dobrih 29.000 evrov sklenila pet mesecev po izdaji posebne številke občinskega glasila ter da v letih 2018 in 2019 ni izvajala nadzora nad poslovanjem družbe Multimedijski center Vizija.

V zvezi z sofinanciranjem linijskega prevoza potnikov pa je računsko sodišče zaključilo, da občina v letih 2018 in 2019 ni vzpostavila ustrezne podlage za podpis pogodb in izplačilo sredstev za sofinanciranje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ter da tudi ni mogoče potrditi, da je sredstva v znesku dobrega pol milijona evrov za navedeni namen porabila učinkovito in gospodarno.

Računsko sodišče je od Mestne občine Koper zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Sodišče je občini tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.