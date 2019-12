Koprska občina predstavila alternativno lokacijo za gradnjo pravoslavne cerkve

Ob tem je župan zavrnil nesporazume v medijih in poudaril, da je želja občine, da se cerkveni objekt zgradi čim prej, vprašanje pa je primernost zdaj predvidene lokacije. "Glede na to, da ne kaže na to, da bi bil to najhitrejši način za izgradnjo cerkve, smo jim predlagali še eno lokacijo, za katero mislim, da je izjemno prijetna in atraktivna,"je navedel Bržan.

Gre za okoli 3000 kvadratnih metrov veliko zemljišče tik ob ulici Istrskega odreda v Olmu, ki je v lasti občine in so jo strokovne službe po preverbi več lokacij ocenile za najprimernejšo, župan in predstavniki pravoslavne cerkve pa so si jo danes tudi ogledali.

Na tej lokaciji, ki "je neobremenjena z vso prometno infrastrukturo", bi po Bržanovi oceni lahko vsaj na občinskih strani že v pol leta uredili vso potrebno dokumentacijo, ki bi omogočila začetek gradnje.

Na današnjem srečanju sicer ni bila sprejeta nobena dokončna odločitev, bodo pa ostali v stikih in se verjetno slišali spet v kratkem. Sicer pa je po županovem mnenju prav, da preverijo vse možnosti za to, da zadevo čim bolje izpeljejo."Nenazadnje se tega ne postavlja samo za eno leto, ampak se postavlja za več desetletij oziroma stoletij in je prav, da najdemo najprimernejši način in lokacijo tudi za to," je dodal.