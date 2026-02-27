Koprska občina v nakup klifa nad obmorskim parkom v Žusterni

Koprska občina je sicer pri pripravi projekta izgradnje dvigala, s katerim bodo povezali Markov hrib z obmorskim parkom Žusterna, ugotovila, da mora za izvedbo dvigala zgraditi tudi podporni zid ter sidrati varovalno oporno konstrukcijo ob utrjeni brežini v lasti podjetja MM Šport.

Župan Aleš Bržan je pojasnil, da nakup zemljišča sicer ni bil pogoj za gradnjo dvigala na Markovec. Lastnici območja so najprej predlagali sklenitev pogodbe o služnosti, a je bilo podjetje pripravljeno zemljišči prodati. Ker gre za stavbni zemljišči v neposredni bližini morja, je po županovi oceni šlo za pomembno priložnost občine pri pridobivanju zemljišč strateškega pomena.

Občina je naročila uradno oceno vrednosti nepremičnin in na podlagi cenitve začela pogajanja. "Uspeli smo doseči dogovor o ceni 96,77 evra brez DDV za kvadratni meter," je navedel župan. Kupnina celega območja tako znaša 916.729 evrov brez DDV. Gre za zemljišči v skupni velikosti 9473 kvadratnih metrov.