Koprska občina v nakup klifa nad obmorskim parkom v Žusterni

Koprska občina je sicer pri pripravi projekta izgradnje dvigala, s katerim bodo povezali Markov hrib z obmorskim parkom Žusterna, ugotovila, da mora za izvedbo dvigala zgraditi tudi podporni zid ter sidrati varovalno oporno konstrukcijo ob utrjeni brežini v lasti podjetja MM Šport.
Župan Aleš Bržan je pojasnil, da nakup zemljišča sicer ni bil pogoj za gradnjo dvigala na Markovec. Lastnici območja so najprej predlagali sklenitev pogodbe o služnosti, a je bilo podjetje pripravljeno zemljišči prodati. Ker gre za stavbni zemljišči v neposredni bližini morja, je po županovi oceni šlo za pomembno priložnost občine pri pridobivanju zemljišč strateškega pomena.
Občina je naročila uradno oceno vrednosti nepremičnin in na podlagi cenitve začela pogajanja. "Uspeli smo doseči dogovor o ceni 96,77 evra brez DDV za kvadratni meter," je navedel župan. Kupnina celega območja tako znaša 916.729 evrov brez DDV. Gre za zemljišči v skupni velikosti 9473 kvadratnih metrov.
Tam naj bi stal hotel
Na seji se je razvila polemična razprava, saj je več svetnikov nasprotovalo morebitni gradnji na omenjenem območju, kjer je danes gozd. Prejšnji lastnik je namreč tam načrtoval gradnjo hotela s približno 180 sobami in podzemno garažo.
Na koncu je pri glasovanju prevladal razum, je Bržan po seji dejal za STA. "Odločili smo se, da občina kupi ta klif za ceno, ki je seveda visoka, a je primerna kvadraturi," je povedal.
Ob tem je izrazil željo, da bi območje klifa ostalo čim manj pozidano. "Poleg tega, da se zgradi dvigalo, se tam najverjetneje ne bi zgradilo nič drugega in bi se ohranjalo čim več zelenja," je zatrdil.
