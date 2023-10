Koprska škofija: Rupnik uživa vse pravice, dokler ni spoznan za krivega

Ob tem je delegat mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu Johan Verschueren v četrtek potrdil, da je pisal koprskemu škofu Juriju Bizjaku , ko je izvedel, da namerava ta sprejeti njegovega nekdanjega podrejenega Marka Rupnika med škofijske duhovnike. Verschueren je Bizjaka posvaril, da je še vedno veliko obtožb zoper Rupnika nerazčiščenih in da Rupnik ni spoštoval ukrepov, ki so mu jih naložili njegovi predstojniki.

Iz koprske škofije, kjer so Rupnika sprejeli kot duhovnika, so dodali še, da "ko se bodo pojavili ustrezni dokumenti, bo tudi škofija našla ustrezne rešitve".

Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Saje je v odzivu na inkardinacijo Rupnika v Škofijo Koper zatrdil, da so škofje na strani žrtev. Zagotovil je, da bodo odgovorni v Cerkvi spremljali dogajanje v svojih cerkvenih skupnostih, da osebe z vodstveno vlogo ne bi zlorabile avtoritete.

V tem smislu že potekajo priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo. "Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo Cerkve," je v izjavi z naslovom 'Ničelna toleranca do vsakršnih zlorab' zapisal Saje. Škofje so po njegovih besedah na strani žrtev, da bodo slišane in da pridejo do pravice.