Koprska svetnica na sejo brez uradnega potrdila, da nima več covida-19

Ali njegove navedbe držijo, smo preverili na Mestni občini Koper (MOK). Predstavniki občine so zatrdili, da Lemutova ni bila pozitivna: "Seje se je udeležila svetnica, ki je covid-19 prebolela pred kratkim, je pa na seji iz preventivnih razlogov sodelovala v ločenem prostoru, z zaščitno masko, stikov z ostalimi svetnicami in svetniki ni imela."

Poklicali smo tudi Lemutovo, ki je potrdila navedbe občine in razložila podrobnosti. Občinski seji je prisostvovala zato, ker jo je poklical župan Aleš Bržan. Po njenih besedah so namreč na seji obravnavali občinski rebalans proračuna za MOK, in ker je bilo na voljo premalo svetnikov oz. so bili nesklepčni, se je odločila, da se glasovanja udeleži. "V soboto, 16. julija, sem bila pozitivna, potem pa sem v sredo, dan pred sejo, in v četrtek, na dan seje, naredila test, ki je pokazal, da nisem več pozitivna. Uradnega testa sicer nisem naredila. Med sejo sem bila v posebni pisarni in sem opravila glasovanje. Vse skupaj je trajalo približno eno uro. Z nikomer nisem bila v stiku, nosila sem masko," je zagotovila svetnica, ki je tudi sekretarka Liste Aleša Bržana.

Ali lahko zapustimo domači izolacijo, ne da bi opravili uradni test na novi koronavirus?

Andreja Mojškrc z Zdravstvenega inšpektorata RS nam je pojasnila, da so navodila za osebe s potrjeno okužbo z novim koronavirusom določena v navodilih, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje: "Kar pomeni, da te osebe ostanejo v izolaciji in ne zapuščajo doma, omejijo stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni."

Ta navodila jasno določajo, da je po predvideni izolaciji potrebno opraviti testiranje s hitrim antigenskim (HAG) testom pri pooblaščenem izvajalcu. "V primeru, da je HAG-test negativen, se o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki izolacijo zaključi," zapoveduje NIJZ v teh navodilih.

Na inšpektoratu so potrdili, da so prijavo o domnevnih kršitvah svetnice prejel. Inšpektorji bodo ukrepali podobno kot pri ostalih tovrstnih prijavah. Pridobili bodo ustrezne informacije o potrjeni okužbi svetnice in podatke o obdobju, za katerega ji je zdravnik odredil izolacijo. "Prijavo obravnavamo v skladu s svojimi pristojnostmi. Dodatnih informacij pa vam zaradi varovanja osebnih podatkov ne moremo posredovati," so nam odgovorili z inšpektorata.

Zakon o nalezljivih boleznih za posameznika, ki ne ravna v skladu z ukrepom osamitve (izolacije) določa globo od 400 do 4000 evrov, so še sporočili z inšpektorata.