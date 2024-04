Koprske občinske ceste bodo snemali, da bi jih izločili iz navigacijskih sistemov

Proračunski odhodki in izdatki niso presegli meje 100 milijonov evrov, čeprav je proračun za leto 2023 to predvideval. Dejansko so znašali nekaj čez 81 milijonov evrov, k čemur gre dodati tri milijone evrov za odplačilo glavnic kreditov. Od napovedanih naložb v višini nad 42 milijonov evrov jih je občina realizirala za manj kot 28 milijonov. Občinske službe so nizko realizacijo pripisale razmeram na svetovnih trgih oziroma omejeni ponudbi. Zaradi tega so izvedbo več naložb prenesli v leto 2024. Med drugim niso uredili kopališča v Žusterni niti niso v celoti izpeljali projektov gradnje kanalizacije ter sanacije objekta osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim jezikom.

Po drugi strani je občina realizirala več kot 97 odstotkov načrtovanih prihodkov, to pomeni skoraj 85 milijonov evrov. Po načrtih naj bi se v lanskem letu zadolžila za dodatne štiri milijone evrov, a se to ni zgodilo. Dolg občine je ob koncu lanskega leta znašal skoraj 29 milijonov evrov, še izhaja iz sprejetega zaključnega računa. Občinski svetniki so potrdili 150.000 evrov vredno naložbo v projekt video snemanja kategoriziranih občinskih cest. Pobuda je posledica pritožb nad prometnimi zastoji v času turistične sezone, ki se ne dogajajo le na glavnih, ampak tudi na lokalnih cestah.

Kot je pojasnil vodja občinske službe za digitalni razvoj Andrej Erzetič, so poskušali doseči izločitev posameznih cest iz aplikacij za navigacijo, a je največji ponudnik storitev to zavrnil. Obrnili so se na Nacionalni center za upravljanje prometa, ki posreduje podatke o stanju na cestah podjetjem. Ugotovili so, da obstoječi sistem nadzora občinskih cest ne omogoča pošiljanja podatkov v uporabni obliki, saj je bil zasnovan za upravljanje prometa in ne za navigacijo.

Za pridobitev podatkov v takšni obliki, kot jo sprejemajo ponudniki navigacijskih storitev, bodo morali občinske ceste, prometne znake in oznake na cestišču znova posneti. Po Erzetičevih besedah je to mogoče storiti le spomladi. Želijo si, da bi to bilo že letos, a bo težko, ker morajo najprej objaviti razpis za izvajalca snemanja.