Koprski kriminalisti zaradi korupcije ovadili dve osebi

Postopek so začeli konec leta 2022. V predkazenskem postopku so ugotovili vpletenost dveh fizičnih oseb, proti katerima so na Specializirano državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Nedovoljenega dajanja daril, Nedovoljenega sprejemanja daril in Ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Za kaznivi dejanji nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril je ob denarni zagrožena tudi zaporna kazen do šestih let, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa storilcu grozita do dve leti zapora.

V obvestilu za javnost so še dodali, da je preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj ena temeljnih prioritet policijskega dela. "V primeru korupcijskih kaznivih dejanj so kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin. Praviloma se korupcijska kazniva dejanja izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona, zato pozivamo vse, da v primeru razpolaganja s tovrstnimi informacijami to prijavijo Policiji. Prijavo lahko občani podajo osebno na policijskih enotah, kot tudi na interventni številki 113, anonimnem telefonu Policije 080 1200 ali na elektronsko anonimno e-prijavo korupcije."