Koprski lokal z zabavo do jutranjih ur. Krek: Takšne zabave so tempirana bomba

V enem od koprskih lokalov so sodeč po objavah na Facebooku v zadnjih dveh tednih potekale vsaj tri zabave. Zadnja se je odvila prav preteklo noč, posnetki z nje pa so javno zakrožili po spletu. Nanje nas je opozoril gledalec in ob tem pripisal, da medtem ko je celotna prireditvena, koncertna in družbena scena onemogočena, kar je mnoge pahnilo na rob preživetja, se lastniki nekaterih lokalov in klubov, kot kaže, požvižgajo na pravila, ki trenutno veljajo.

Na takšne zabave opozarja tudi direktor NIJZ Milan Krek. "Na takšnih zabavah se ne drži distance, prav tako pa je na njih tudi vroče, ljudje se znojijo, bolj globoko dihajo, tisti, ki so bolni pa zato izločajo več virusa, kakor bi ga sicer," pravi ter dodaja, da virusa drugi tudi več vdihavajo, saj so fizično aktivni. Poleg tega pa se ljudje na zabavah tudi dotikajo, rokujejo in objemajo."Dela se vse, česar se ne sme delati pri okužbi z virusom," opozarja Krek.

Še vedno velja, da se na javnem kraju lahko zbere le do 50 ljudi. Za tak dogodek mora organizator, kot na primer lokal, sestaviti seznam prisotnih. Na posebej prijavljenih dogodkih jih je sicer lahko tudi več – do 500 – a le, če lahko organizator ves čas zagotavlja ustrezno razdaljo med prisotnimi. Takšno dovoljenje ima na primer Ljubljana Festival, kjer imajo narejen sedežni red.

Tako kot Krek je jasna tudi vodja skupine za covid-19Bojana Beović, ki pravi, da zdaj ni čas za zabave. Posnetki iz Kopra zelo spominjajo na zloglasne Zrče s hrvaškega otoka Pag. Tam se je pred dnevi na primer okužila skupina maturantov."Tega si v Sloveniji ne želimo. Vsak izbruh je lahko nevaren, saj se lahko močno razširi in doseže ranljive skupine. Treba se je zavedati, da se lahko v posameznih primerih to konča zelo slabo," še pravi Beovićeva.

A kdo bi se ob takšnih zabavah moral odzvati in kdo jih bo preprečil? "Nadzor nad zabavami je popolnoma jasen. To morajo nadzirati ustrezne inšpekcije in v skrajnih primerih tudi policija," odgovarja Krek. Ali so ti že obiskali koprski lokal Osare Caffe, smo preverili pri lastniku Niku Popoviču, sinu nekdanjega koprskega župana, a ta na naša vprašanja ni odgovarjal.