Slovenija

Koprski župan bi mlajšim od 16 let prepovedal vožnjo skuterjev

Koper, 19. 09. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 56 minutami

STA , U.Z.
Koprski župan Aleš Bržan je zaradi vse večjih težav s predelanimi skuterji, ki jih vozijo mladoletniki, na ministrstvo za infrastrukturo naslovil poziv za spremembo zakonodaje. Predlaga, da otrokom in mladostnikom do 16. leta starosti onemogočijo vožnjo skuterjev. Na ministrstvu nameravajo poziv preučiti. Koprski župan pa ni edini, ki opozarja na izzive, povezane z vozniki skuterjev.

"Po več sestankih s predstavniki redarstva, policije in sodstva ugotavljamo, da je zakonodaja neprimerna in potrebuje nujno spremembo," je v pobudi zapisal koprski župan Aleš Bržan, ki pričakuje prednostno obravnavo.

V slovenski Istri se redno soočajo s perečo problematiko skuterjev, ki po predelavi dosegajo bistveno višje hitrosti, po navedbah občine v nekaterih primerih celo več kot 100 kilometrov na uro. Težave zaradi vožnje s predelanimi skuterji z največjo konstrukcijsko hitrostjo do 25 kilometrov na uro imajo tudi drugod po državi, je navedel župan.

Tovrstne skuterje lahko sicer v skladu z zakonom o voznikih vozijo otroci, stari od 12 do 14 let, ki imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, ter vse osebe, starejše od 14. let.

Glede na omenjene težave je po Bržanovem mnenju ta starostna meja prenizka. Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je zato pozval k takojšnji spremembi zakona. Predlaga, da s črtanjem pete in šeste alineje 55. člena zakona vožnjo skuterjev onemogočijo otrokom in mladostnikom do 16. leta starosti.

(slika je simbolična) FOTO: Thinkstock

"Že lani smo župani štirih občin slovenske Istre na ministrstvo za notranje zadeve naslovili prošnjo za sistemske spremembe, a jih še vedno nismo dosegli," je zapisal Bržan v pobudi, ki so jo medijem posredovali z občine.

Razmere so se od takrat še poslabšale, saj mladi s pomanjkljivim poznavanjem cestnoprometnih predpisov in predelanimi vozili svoje nevarne vožnje in izzivanje policije vse pogosteje izpostavljajo tudi na družbenih omrežjih, je opozoril.

Kot je Bržan še zapisal v pozivu, lahko vsako dodatno odlaganje predlaganih ukrepov pripelje do novih nesreč. "Potrebujemo hiter, odločen in učinkovit sistemski odziv," je poudaril.

Ministrica Bratušek je v odzivu sporočila, da koprski župan ni edini, ki opozarja na izzive, povezane z vozniki skuterjev, poročajo Primorske novice.

"Moji sodelavci se strokovno ukvarjajo s temi pobudami. Strokovne službe morajo zdaj zadevo preučiti. To seveda ni težava samo v Sloveniji, tako je tudi drugje. Osebno pa podpiram vse, kar prispeva k izboljšanju prometne varnosti," je zatrdila ministrica.

kr nekdo
19. 09. 2025 14.43
zarad nekaj mulcev bi kaj cela slovenija kaznovana. Marsikater otrok ima tako edini prevoz v šolo in na dejavnosti. Niso vsi iz mest, ki imajo urejen javni prevoz. Izven mest marsikje sploh ni javnega prevoza
Clio1979
19. 09. 2025 14.42
in seveda...kazen za starše kateri to dovolijo...ni otrok nic kriv....starš je...vsaj do 18 leta...
Clio1979
19. 09. 2025 14.41
to ne bo nic resilo...vec policije na cestah in kontrole...in odvzem predelanega vozila...zakaj zdej prikrajsat tiste mlade fante kateri spoštujejo zakonodajo????
anjerd
19. 09. 2025 14.37
+1
Podobno je v Gornji Radgoni, na cesti proti stadionu dirkajo, se vozijo po zadnjih kolesih, policije pa nikjer. Vsakemu, ki ima predelamn skuter, z fleksom prerezati napol, pa se bo lahko vozil po zadfnjem kolesu🤣
DIKLOVE
19. 09. 2025 14.37
Vsi, ki jih poznam in vozijo 25 imajo odprtega. No razen ena punca.
JApajaDAja
19. 09. 2025 14.33
+5
tu ni kaj za razmišljati...treba je sprejeti zakon,ki bo to nevarno norost ustavil...niso otroci krivi-starši jim jih kupujejo....
Ici
19. 09. 2025 14.32
Zakaj so le črke na papirju, ki imajo vrednost in "težo" le, če ga državljani in državljanke upoštevajo. V Sloveniji pa je težava v nekulturi ljudi in nespoštovanju policije. S takšnimi smrkolini bi v drugih državah opravili za šalo.
KR IS 2S
19. 09. 2025 14.30
Se ne strinjam, potrebno je najstnike izobraziti.
Quatflow
19. 09. 2025 14.29
+5
Vidim mulce v Kranju na skuterjih.. vsi se vozijo po pločnikih in poteh za pesce, policija pa nic ! Ocitno se se ni nic hujšega zgodilo..
ivan z Doba
19. 09. 2025 14.26
+2
Prav ima!
Razsuti Tovor
19. 09. 2025 14.26
+3
Kar sem jaz seznanjen, je večina teh skuterejev na obali predelanih. Ne razumem pa, zakaj je to sprejemljivo za starše? Drugi problem je splošno obnašanje voznikov na obali, ki je porazno. Kot da bi bil v neki drugi državi.
rok2604
19. 09. 2025 14.22
+0
Pustit jim da se vozijo dokler ne delajo problemov.... potem pa zaplemba in uničenje prevoznega srestva in bo kmalu zmanjkalo teh skuterjev, skirojev in ostalega....
LinaAnil
19. 09. 2025 14.21
+3
Pravilno.
the kop
19. 09. 2025 14.20
+4
se strinjam!
Primula1
19. 09. 2025 14.19
+2
Saj imate oh in sploh redarske službe, pa lokalne policijske postaje, samo delat jih naženite. Je pa res da je lažje cel šiht sedetv avtu z radarjem in kasirat tiste ki mininalno prekoračijo omejitev hitrosti.
srecnii
19. 09. 2025 14.18
+1
Do 18 leta so starši odgovorni za mularijo, če delajo probleme in jih naredijo, materiLNA ŠKODA naj starši pokrijejo škodo, če niamjo se jih pa da na izvržbo in zaplen premoženje
srecnii
19. 09. 2025 14.17
-3
Bodo si pa crosse kupil kot v Ameriki in se vozil povod kjer se bo dalo, Policaji jih pa ulovit ne bodo mogli. Puste jih naj se vozjo, tud mi smo se, če si se pa zaletel so pa starši moral krit vso škodo drugim.
Preklopnik
19. 09. 2025 14.15
+6
Absolutno se strinjam. To bi morali storiti za celotno SLO.
Kritikizstajerske
19. 09. 2025 14.15
-2
On ne ve, da ni nad zakonom in tega ne more prepovedat😂😂😂😂
Oilchecker
19. 09. 2025 14.06
+12
Policija naj izvrši zakone, pa bo vse ok. Se ve, kdo so vsi tej necivilizirani otroci. Vsi imajo predelane skuterje in vsi se zbirajo na enih in istih mestih po Kopru. Odvzet motor in nesramno globo staršem, pa bo vse urejeno.
