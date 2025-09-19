Koprski župan bi mlajšim od 16 let prepovedal vožnjo skuterjev

"Po več sestankih s predstavniki redarstva, policije in sodstva ugotavljamo, da je zakonodaja neprimerna in potrebuje nujno spremembo," je v pobudi zapisal koprski župan Aleš Bržan, ki pričakuje prednostno obravnavo.
V slovenski Istri se redno soočajo s perečo problematiko skuterjev, ki po predelavi dosegajo bistveno višje hitrosti, po navedbah občine v nekaterih primerih celo več kot 100 kilometrov na uro. Težave zaradi vožnje s predelanimi skuterji z največjo konstrukcijsko hitrostjo do 25 kilometrov na uro imajo tudi drugod po državi, je navedel župan.
Tovrstne skuterje lahko sicer v skladu z zakonom o voznikih vozijo otroci, stari od 12 do 14 let, ki imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, ter vse osebe, starejše od 14. let.
Glede na omenjene težave je po Bržanovem mnenju ta starostna meja prenizka. Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je zato pozval k takojšnji spremembi zakona. Predlaga, da s črtanjem pete in šeste alineje 55. člena zakona vožnjo skuterjev onemogočijo otrokom in mladostnikom do 16. leta starosti.
"Že lani smo župani štirih občin slovenske Istre na ministrstvo za notranje zadeve naslovili prošnjo za sistemske spremembe, a jih še vedno nismo dosegli," je zapisal Bržan v pobudi, ki so jo medijem posredovali z občine.
Razmere so se od takrat še poslabšale, saj mladi s pomanjkljivim poznavanjem cestnoprometnih predpisov in predelanimi vozili svoje nevarne vožnje in izzivanje policije vse pogosteje izpostavljajo tudi na družbenih omrežjih, je opozoril.
Kot je Bržan še zapisal v pozivu, lahko vsako dodatno odlaganje predlaganih ukrepov pripelje do novih nesreč. "Potrebujemo hiter, odločen in učinkovit sistemski odziv," je poudaril.
Ministrica Bratušek je v odzivu sporočila, da koprski župan ni edini, ki opozarja na izzive, povezane z vozniki skuterjev, poročajo Primorske novice.
"Moji sodelavci se strokovno ukvarjajo s temi pobudami. Strokovne službe morajo zdaj zadevo preučiti. To seveda ni težava samo v Sloveniji, tako je tudi drugje. Osebno pa podpiram vse, kar prispeva k izboljšanju prometne varnosti," je zatrdila ministrica.
