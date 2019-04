Koprsko sodišče obsodilo Bavčarja in Golubića

Koprsko sodišče je nekdanjega predsednika uprave IstrabenzaIgorja Bavčarja in nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Miroslava Golubića, obsodilo za očitano kaznivo dejanje oškodovanja Istrabenza pri nakupu delnic Intereurope.

Bavčar je bil danes obsojen na dve leti in šest mesecev zapora, Golubić pa na leto dni in osem mesecev. Sodišče je pri obsodbi Bavčarja sledilo predlogu tožilstva, skupaj s prejšnjo obsodbo pa je nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora. Nekaj manj zaporne kazni so dosodili Golubiću, za katerega je tožilstvo predlagalo dve leti zapora.

Maksimi Holding bo sodišče odvzelo protipravno pridobljeno premoženjsko korist. Sodba še ni pravnomočna.

Bavčarja in Golubića, niti njunih zagovornik, na današnjem izreku sodbe ni bilo.