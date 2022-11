Koprsko tožilstvo v zadevi Marinblu vložilo obtožnico

Z vrhovnega državnega tožilstva so sporočilo, da je bilo v predkazenskem postopku ugotovljeno, da delavcem niso bili plačani dodatki za nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih; ni jim bila omogočena pravica do zakonsko predpisanega počitka, kršena so bila tudi določila o trajanju delovnega časa v nasprotju z zakonskimi obveznostmi v času od januarja 2020 dalje.