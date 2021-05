Korak bližje strožjemu zakonu za odgovorno lastništvo in zaščito živali

Predlog po navedbah vlade vsebuje rešitve zaradi uskladitve z določbami novele stvarnopravnega zakonika in prinaša celovitejšo ureditev področja zapuščenih živali. Gre med drugim za določbe o omejitvi posedovanja nekaterih vrst živali ter o osnovnih znanjih za skrbnike živali in tiste, ki opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi.

Predlog tako prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Uvaja določbe o odgovornem lastništvu mačk, da bi tako zmanjšali število zapuščenih mačk. Prav tako omejuje posedovanje "eksotičnih vrst" živali, in sicer "zaradi zaščite življenja, zdravja in dobrobiti živali, zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi ter zaradi ohranjanja narave".