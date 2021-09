Zbiranje korakov za Urbana: za zdravilo potrebuje še 1.400.000 evrov

Edina možnost dečka Urbana z redko gensko boleznijo, da bo lahko hodil, govoril, tekel, se igral in hodil v šolo, je razvoj zdravila, ki pa je izredno drago. Doslej so zanj zbrali 600.000 evrov, potrebujejo pa še 1.400.000 evrov. Pomagate lahko na dobrodelnem dogodku Koraki za Urbana, ki se bo zgodil to soboto v Sevnici.

Urban je dveletni deček, ki so mu kot prvemu otroku v Sloveniji diagnosticirali gensko bolezen, imenovano sindrom CTNNB1. Kot je povedala njegova mama, Špela Miroševič, Urban še vedno ne govori in ne hodi, je pa v tem trenutku srečen in vesel otrok. Da bi kdaj le postal samostojen, potrebuje gensko zdravilo, ki ga na pobudo njegove mame že razvijajo in bo pomagalo še 400 otrokom po vsem svetu in vsem prihodnjim generacijam otrok.

icon-expand Njegovo edino upanje je zdravilo. FOTO: osebni arhiv

A razvoj in izdelava zdravila nista poceni, zato so starši 12. aprila letos za pomoč zaprosili dobre ljudi. To je edina možnost za Urbana, da bo lahko hodil, govoril, se igral, tekel in hodil v šolo kot drugi otroci. To je tudi edina možnost za vse druge otroke na svetu, ki imajo enako gensko okvaro.

Zdaj potrebuje vašo pomoč Poziva vas, da se to soboto udeležite dobrodelnega dogodka Koraki za Urbana v Sevnici. Dobrodelno obarvani dogodek z Romano Kranjčan in Nipkejem bo poln zabavno-kreativnih animacij. V okviru dogodka bosta potekala Pohod na Sv. Rok in štetje korakov, ki ju organizira PD Lisca-Sevnica. Pohod je dolg 30–45 minut, na vrhu so predvidene planinske delavnice za otroke: "Šteli bomo korake, ki bodo izhodišče za donacijo podjetja Akrapovič (0,02 EUR na korak, največ 10.000 eur). Imeli bomo teniško tekmovanje Urban open turnir, lutkovno predstavo Trije prašički, bogat animacijski program ter glasbeno popestritev z Romano Kranjčan in Nipkejem. Imeli bomo tudi stojnico z različnimi predmeti, ki so jih ljudje iz vse Slovenije donirali za Urbana," je še dodala.

icon-expand Deček Urban FOTO: osebni arhiv

Pogoj za udeležbo je izpolnjevanje pogoja PTC. Ves dan bodo udeležencem omogočali testiranje s hitrim testom, je dodala. Do danes so zbrali 600.000 evrov, potrebujejo pa še 1.400.000 EUR. "V tem času smo se povezali z italijanskimi starši, ki se jim bodo društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki pomagali povezati z neprofitno organizacijo v Italiji (ki je takrat pomagala Krisu), in zagnali akcijo zbiranja sredstev. Španski starši so akcijo že začeli in do zdaj zbrali 18.000 evrov, ki so že prišteti k našemu znesku," je še pojasnila Urbanova mama.