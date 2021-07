Korče: Ko SDS govori o korupciji in klientelizmu, govori o sami sebi

V Sloveniji že od jutra beremo, kako raziskovalni novinarji razkrivajo rabote Janeza Janše in njegovo sprego z dopustovanjem v eksotičnih krajih z enimi večjih dobaviteljev v zdravstvu, je v izjavi za javnost dejala poslanka LMŠ Jerca Korče. "Vsa leta, ko nam Janša in SDS prodajata zgodbo o tem, kako vladajo lovke, kako se dogaja korupcija v zdravstvu in klientelizem, je danes več kot očitno, da so vedno govorili o samih sebi oziroma odvračali pozornost od bistva. To je, da te lovke in t.i. globoko državo soustvarjajo oziroma so jedro tega."

Spomnila je na vse dobave v zdravstvu, ki so se odvile v času epidemije ter jih povezala z današnjimi razkritji. "Jasno je, da je vsa medijska galama, ki jo je SDS zganjala tudi skozi preiskovalne komisije, bila namenjana samo preusmerjanju pozornosti od bistva. In to je, da so oni tisti, ki delajo to sprego in se grejo klientelistična ravnanja."