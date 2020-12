Kordiš in Koprivc predstavnike Nove univerze prijavila na KPK

DZ je namreč 25. novembra potrdil šesti protikoronski zakon, v katerem je med drugim določil, da morajo univerze nove, zaostrene pogoje za akreditacijo, ki jih je določila novela zakona o visokem šolstvu iz leta 2016, izpolnjevati ob drugem naslednjem podaljšanju akreditacije (podaljšuje se jih na najmanj pet let) in ne ob prvem, kot je to do zdaj določala novela.

"Navedena sprememba nima nobene veze z ukrepi za zajezitev epidemije, na njeno spornost pa so v teku zakonodajnega postopka opozorili tudi številni deležniki," je pred tednom dni v prošnji KPK zapisal Marko Koprivc iz vrst SD. Spomnil je, da so opozicijske stranke vložile dopolnila za črtanje tega člena.

Po Kordiševem prepričanju naj bi šla takšna določba na roko zasebni Novi univerzi, saj da ta trenutno ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje akreditacije. Prepričan je, da je do takšne določbe prišlo na podlagi lobiranja njenih predstavnikov na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

"Javno dostopni podatki na portalu Erar razkrivajo, da je 27. oktobra 2020 na ministrstvu prišlo do lobističnega stika s strani Nove univerze, ki sta jo zastopala Peter Jambrek in rektor Matej Avbelj, kjer je predstavnik univerze predstavil težave, s katerimi se soočajo. Iz zapisnika sestanka, katerega deli so bili razkriti v medijih, je moč razbrati tudi namen tega srečanja: 'Glavna težava je, da želi Nakvis Novi univerzi odvzeti akreditacijo'," je v prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije zapisal Kordiš. Prepričan je, da zato določilo zakona glede akreditacij ne odgovarja na težave, ki jih je univerzam povzročila epidemija,"ampak na interes Nove univerze".