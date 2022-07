Kordiš: Interventnega zakona ne bomo podprli, niti mu nasprotovali

V Levici so namreč prepričani, da morajo obvarovati javno zdravstvo, saj je to tisto, ki opravi veliko večino storitev, izvede najtežje in najdražje operacije in ki mora poskrbeti za pacienta, ne glede na njegovo materialno stanje ali katero koli drugo okoliščino. Kordiš je pojasnil, da se v interventnem zakonu izkazujejo zelo veliki problemi, zakonu pa nasprotujejo tako v javni zdravstveni blagajni kot tudi sindikati. V Levici pa v zakonu vidijo določbe, ki so zapisane, kot možnost skozi katero se lahko kanalizira finance in kadrovske vire iz javnih zdravstvenih zavodov k zasebnemu zdravstvu.

Pred današnjo sejo odbora DZ za zdravstvo na kateri obravnavajo predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, s katerimi želi vlada izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, je pred novinarje stopil Miha Kordiš , poslanec Levice. Kot je dejal, zakona danes ne bodo podprli, "ne bomo pa mu niti nasprotovali, v upanju, da se do jutrišnje plenarne seje DZ dogovorimo za amandmaje v koalicijskem okvirju, ki bodo ta zakon spravili v okvirje koalicijske pogodbe". Dodal je, da trenutni zakon njihove podpore ne uživa.

Interventni zakon bo tako po mnenju Levice s tem samo še bolj spodbudil odhode iz javnih zavodov. Posledica pa bo še bolj osiromašeno in še manj dostopno javno zdravstvo, ki bo postalo še lažji plen za tiste, ki kažejo apetite po njem. V Levici zato želijo, da se zakon do konca uskladi preden zaključijo parlamentarno proceduro in da ga spravijo v okvirje kot predvideva koalicijska pogodba. "Slednja pravi, da bomo javne zdravstvene zavode, ki so hrbtenica našega zdravstvenega sistema postavili na prvo mesto," je pojasnil Kordiš. Kot še dodajajo v Levici, pri opozarjanju na te nevarnosti ne delajo nič drugega, kakor vztrajajo na dogovorih iz koalicijske pogodbe, ki pravi, da moramo postaviti javne bolnišnice in zdravstvene domove na prvo mesto. "V dialogu s koalicijskimi partnerji si bomo zato še naprej prizadevali za rešitve, ki bodo šle v tej smeri."

Spomnimo

Interventno zakonodajo, ki jo je vlada v parlamentarni postopek vložila po nujnem postopku, so pripravili na ministrstvu za zdravje in med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. Tega bi se denimo lotili z dodatki za povečan obseg dela in za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Finančni učinek zakona je ocenjen na dobrih 200 milijonov evrov.