Kordiš izgubil potni list in zamudil Madurovo inavguracijo

Zaprisego novega starega socialističnega voditelja Venezuele je kanil v živo poslušati tudi Miha Kordiš. Toda najbolj levi poslanec državnega zbora ni uspel prileteti v prestolnico Caracas.

"To se lahko zgodi vsakemu in moram reči, da ne bi bila rada v njegovi koži," nam zaplet pomaga razumeti Kordiševa nekdanja strankarska tovarišica Violeta Tomič, ki je bila prav tako povabljena na inavguracijo in sta potovala po isti poti. Izobčenec Levice pa o svoji težavi in obisku, ki bi poslal tudi politično sporočilo, danes pred kamero ni želel.

Tomičeva pripoveduje: "Skupaj z inavguracijo se je dogajal tudi veliki mednarodni shod antifašistov sveta. Saj veste, kako pravijo, da novi fašisti se bodo imenovali demokrati. Tako da so se tam zbrali večinoma ljudje iz držav, ki so pod sankcijami, ki so bile žrtve imperializma, predvsem ameriškega."

In kje se je zapletlo Kordišu? Na letališču v Madridu je nekje na letališkem prevozu med povezanima letoma pozabil in izgubil tisto ključno: ročno prtljago z vsemi dokumenti. Čeprav je bilo po besedah sogovornice med letoma kar pet ur čakanja, so Kordiševo prtljago našli šele naslednji dan. Kar pomeni, da je zamudil let v Caracas.

Kot pravi Tomičeva: "Veste, to je velik stres z enega letališča na drugega. Pač, ostalo mu je na stolu in je ostal brez dokumentov in denarja. Vem, da ste mnogi privoščljivi in da se veselite tega spodrsljaja. Vendar jaz sočustvujem s tem."

Maduro je sicer po inavguraciji Donalda Trumpa dejal, da bo Venezuela z odprtimi rokami sprejela v Ameriki zavrnjene priseljence. Na dan, ko je zaprisegel pa so ZDA v izdihljajih Bidnove administracije dvignile nagrado za informacije, ki bi vodile k njegovi aretaciji, na 25 milijonov.