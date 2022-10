Kordiš: Mesto predsednika države ni zgolj stvar prestiža

Tudi zaradi kritičnega pogleda na predsedniško funkcijo je Levica v volilno bitko poslala svojega kandidata. "Če razumeš funkcijo predsednika republike na tak način, kot jo spremljamo zadnjih 10 let, se pravi zreducirano na nek goli protokol, izpraznjeno kakršne koli vsebine, je to stvar prestižne odločitve. Če jo pa razumeš kot nekaj, od koder se da ljudem pomagati, mesto, s katerega si lahko glas za ljudi, ki se jih sicer v družbi ne sliši, potem je ta odločitev bistveno bolj tehtna in ni zgolj stvar prestiža," meni poslanec Miha Kordiš.

Predsednik republike mora biti glasen, pravi Kordiš, po eskapadah v parlamentu in zapisih na socialnih omrežjih javno prepoznan kot strankin najskrajnejši pol. "Radikalna je realnost, v kateri živimo. Na to opozarjam od javnega zdravstva naprej, od potrebe po javnih stanovanjih. To so neke najbolj osnovne stvari, zelo osnovne potrebe državljank in državljanov, ki jih je do zdaj politični establišment pustil na cedilu," je jasen.