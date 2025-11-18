Kordiš o svoji novi stranki: Koncept socializma vračamo v politični prostor

Ali Kordiš z novo stranko razvija levo politično stran? Tisti, ki so zelo levo usmerjeni, imajo namreč na naslednjih volitvah dve izbiri, kar pa lahko pomeni, da v naslednjem parlamentu nihče ne bo zastopal leve ideje. "V tem trenutku politični prostor obvladuje liberalna politična sredina in konservativna desnica. Mi, socialisti, smo edina resna leva stranka. Zavzemamo se za mir, podnebje in okolje in končni cilj – odpravo kapitalističnega izkoriščanja," ocenjuje Kordiš, ki meni, da v tem trenutku interesov delovnih ljudi ne zastopa nihče.

Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah je Levica na robu uvrstitve v parlament in stranka Mi, socialisti ji lahko odškrtne ravno toliko glasov, kolikor bi jih potrebovala, da se uvrsti v parlament, in tako Levica ostane brez svojega predstavnika v parlamentu. "Ne ukvarjamo se z bodočimi ali bivšimi propadlimi strankami," odgovarja Kordiš. Sam pri tem tudi ne vidi drobljenja glasov. "Koncept socializma vračamo v politični prostor in interese delovnih ljudi zoperstavljamo kapitalu."

Na ustanovnem kongresu stranke je Kordiš dejal: Nočete nam dati niti drobtinic, prav, mi si bomo vzeli celo štruco. Kaj je s tem mislil? "Delo proizvaja vso vrednost v naši družbi. V zadnjih 30 letih ljudje delajo vedno več, a imajo od svojega dela vedno manj," trdi Kordiš, ki izpostavlja, da je vlada sprejela občutno povečanje izdatkov za obrambo, po njegovem mnenju na račun blaginje, zdravstva, sociale, razvoja in izobraževanja.

V čem se razlikujejo od Levice? Kordiš trdi, da v vsebini sami in da verjamejo v to, kar govorijo. "Mi bomo dosledno zastopali naše predvolilne zaveze."

Kaj pa gospodarski vidik? Po mnenju Kordiša mora imeti vsaka resna država v lasti vsaj eno sistemsko banko in mora obvladovati strateške panoge, med drugim tudi telekomunikacije. "V Sloveniji smo se temu odrekli in podredili Nemčiji," meni Kordiš. Trdi, da zgolj državno lastništvo sicer ni dovolj, saj da morajo delavci, ki delajo, dobiti pravico do besede, da naj podjetja zasledujejo družbene cilje in ne maksimalne dobičke.

Kako potem odgovarja na argument, da se dobički podjetij vlagajo tudi v razvoj podjetij in da zato delavci dobijo plače? "Dobički se izsesajo, najpogosteje iz države in odtečejo v tujino, ljudje pa od tega nimajo nič. Mi bi to želeli spremeniti," napoveduje predsednik nove stranke Mi, socialisti.