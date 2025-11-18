Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kordiš o svoji novi stranki: Koncept socializma vračamo v politični prostor

Ljubljana, 18. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

"Tovarišice in tovariši, gremo zmagati na volitvah. Delu čast in oblast, to smo mi, socialisti, politični dom za vse odtenke rdeče," to je le nekaj parol, s katerimi je na kongresu novoustanovljene stranke Mi, socialisti, zbrane nagovoril predsednik Miha Kordiš. Kot pravi, je stranka odgovor na vse družbene stiske, poleg sociale dajejo velik poudarek miru in okolju, njihov končni cilj pa je odprava kapitalističnega sistema. Od vlade, republike, pa zahtevajo mirovno politiko, konec orožarskih nabav, umik Slovenije iz vojskovanja v Ukrajini, sankcije zoper Izrael in izstop iz pakta Nato.

Ali Kordiš z novo stranko razvija levo politično stran? Tisti, ki so zelo levo usmerjeni, imajo namreč na naslednjih volitvah dve izbiri, kar pa lahko pomeni, da v naslednjem parlamentu nihče ne bo zastopal leve ideje. "V tem trenutku politični prostor obvladuje liberalna politična sredina in konservativna desnica. Mi, socialisti, smo edina resna leva stranka. Zavzemamo se za mir, podnebje in okolje in končni cilj – odpravo kapitalističnega izkoriščanja," ocenjuje Kordiš, ki meni, da v tem trenutku interesov delovnih ljudi ne zastopa nihče.

Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah je Levica na robu uvrstitve v parlament in stranka Mi, socialisti ji lahko odškrtne ravno toliko glasov, kolikor bi jih potrebovala, da se uvrsti v parlament, in tako Levica ostane brez svojega predstavnika v parlamentu. "Ne ukvarjamo se z bodočimi ali bivšimi propadlimi strankami," odgovarja Kordiš. Sam pri tem tudi ne vidi drobljenja glasov. "Koncept socializma vračamo v politični prostor in interese delovnih ljudi zoperstavljamo kapitalu."

Na ustanovnem kongresu stranke je Kordiš dejal: Nočete nam dati niti drobtinic, prav, mi si bomo vzeli celo štruco. Kaj je s tem mislil? "Delo proizvaja vso vrednost v naši družbi. V zadnjih 30 letih ljudje delajo vedno več, a imajo od svojega dela vedno manj," trdi Kordiš, ki izpostavlja, da je vlada sprejela občutno povečanje izdatkov za obrambo, po njegovem mnenju na račun blaginje, zdravstva, sociale, razvoja in izobraževanja. 

V čem se razlikujejo od Levice? Kordiš trdi, da v vsebini sami in da verjamejo v to, kar govorijo. "Mi bomo dosledno zastopali naše predvolilne zaveze."

Kaj pa gospodarski vidik? Po mnenju Kordiša mora imeti vsaka resna država v lasti vsaj eno sistemsko banko in mora obvladovati strateške panoge, med drugim tudi telekomunikacije. "V Sloveniji smo se temu odrekli in podredili Nemčiji," meni Kordiš. Trdi, da zgolj državno lastništvo sicer ni dovolj, saj da morajo delavci, ki delajo, dobiti pravico do besede, da naj podjetja zasledujejo družbene cilje in ne maksimalne dobičke. 

Kako potem odgovarja na argument, da se dobički podjetij vlagajo tudi v razvoj podjetij in da zato delavci dobijo plače? "Dobički se izsesajo, najpogosteje iz države in odtečejo v tujino, ljudje pa od tega nimajo nič. Mi bi to želeli spremeniti," napoveduje predsednik nove stranke Mi, socialisti.

miha kordiš mi socialisti levica
Naslednji članek

Ponekod po državi sneži, sneg se oprijema cestišč

Naslednji članek

Parkiranje v Ljubljani dražje za 30 odstotkov: 1,7 evra ura v centru

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330