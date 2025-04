Kordiš ustanavlja novo stranko: 'Mi, socialisti!'

"Delamo zelo konkretno, terensko, s pristopi, ki ljudem vračajo zaupanje. Upor proti kapitalu je mogoč in izvedljiv, nepopustljiva politika pri uveljavljanju temeljev svojega programa je nujna," so navedli v sporočilu za javnost.

Socializem je po njihovih navedbah ena najbolj zlorabljenih besed sodobnega političnega jezika. "Vedno so nas opominjali, da moramo biti previdni, ko jo uporabljamo, ker pomeni nekaj radikalnega, celo nevarnega. In medtem ko so drugi govorili o dobičkih, rasti in konkurenčnosti brez opomb pod črto, smo mi, socialisti, morali braniti osnovno idejo, da bi moral vsak človek imeti pravico do stanovanja, zdravljenja in časa za življenje, da je skupnost pomembnejša od tržne dinamike in da ljudje nismo poslovno sredstvo," so zapisali.

Kapitalizem tako po njihovih besedah ni porazil socializma z argumenti, ampak s propagando, so prepričani. Zato je po njihovih navedbah skrajni čas, da besedo socializem zopet vrnejo ljudem. "Biti socialist danes pomeni verjeti, da človek ni strošek. Da življenje ni pogodba. Da skupno ni napaka sistema," so navedli. In še, da pomeni biti pripravljen preizpraševati in spremeniti sistem, ki dobiček postavlja pred ljudi.

Ob tem ne gre za vračanje socializma, ampak za nov začetek, so napovedali in se zavzeli za prihodnost brez vojn in revnih zgaranih delavcev.

Kordiš se je razšel z vodstvom Levice že v lanskem letu. Tako je svet stranke konec novembra sprejel sklep o zamrznitvi njegovega članstva. Koordinatorici sveta Nataši Sukič pa je naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo zaradi resnih kršitev statuta stranke. V Levici so takrat navedli, da Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege.

Disciplinska komisija Levice je nato poslanca sredi marca izključila iz stranke. V socialističnem gibanju Levo krilo, ki ga je vodil Kordiš, pa so napovedali, da se bodo organizirali v samostojno socialistično stranko, ki bo stala za zavezami do ljudi. Izključitvi iz stranke je 14. aprila sledil še Kordišev izstop iz poslanske skupine. "Več denarja za orožje in manj za pokojnine je zadnji žebelj v krsto nekdanje leve alternative," je takrat zapisal Kordiš.