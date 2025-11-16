Svetli način
Slovenija

Kordiš ustanovil novo stranko Mi, socialisti

Ljubljana , 16. 11. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 41 minutami

A.K. , STA
20

Poslanec Miha Kordiš, ki se je pred več meseci razšel z Levico, je v Ljubljani s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti. Vsebinsko gre po njegovih besedah za mirovno, podnebno in socialno stranko, njihov končni cilj pa je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja. Kordiš je prepričan v možnost uvrstitve v parlament.

Kot je na novinarski konferenci po kongresu, na katerem je bil izvoljen za predsednika stranke, dejal Kordiš, so na današnjem ustanovnem kongresu potrdili manifest, ki predstavlja temeljne usmeritve stranke, in statut stranke, poleg predsednika pa so izvolili tudi predsedstvo.

Poudaril je, da želijo preseči delitve med liberalnim in konservativnim taborom, ki da oba pristajata "na kapitalistično ureditev, ki nam uničuje okolje, ki izčrpava ljudi in ki nas vleče v svetovno vojno". "Naš končni cilj je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja, presnova obstoječega stanja v solidarno socialistično družbeno ureditev," je pojasnil Kordiš.

Izpostavil je zahtevo po mirovni zunanji politiki, koncu orožarskih nabav, umiku Slovenije iz vojskovanja v Ukrajini, izstopu iz Nata in sankcijah zoper Izrael. Kot eksistenčno grožnjo človeštvu je navedel podnebni zlom, zato po njegovem potrebujemo "globalno, mednarodno, solidarno ukrepanje proti grožnji podnebnega zloma".

Zahtevajo tudi "odločen spoprijem z draginjo", regulacijo cen osnovnih dobrin, podružbljanje temeljnih verig preskrbe, uvedbo vsaj ene javne trgovske verige, ki bo delovala neprofitno, in "maksimalni dvig minimalne plače, ki mu morajo nato slediti tudi vse ostale plače". Prav tako je treba pošteno obdavčiti "nepremičninske barone, ki kopičijo stanovanja" in na ta način stanovanja "spraviti do delavskih družin", je dejal Kordiš. Omenil je tudi potrebo po zaustavitvi privatizacije zdravstva.

"Boriti se moramo skupaj z oblikami organiziranega ljudstva, napredno civilno družbo, borbenimi sindikati, enkrat s splošno ljudsko mobilizacijo, drugič z referendumi. Na tak način smo delovali tudi v preteklosti in na tak način nameravamo nadaljevati," je napovedal glede načina delovanja.

Po njegovih besedah lahko socialistična stranka dosega rezultate samo tako, da se povezuje z zavezniki na terenu. Kot je pojasnil, so tako zasnovali tudi današnji kongres in nanj povabili nekdanjega varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka, pisateljico Svetlano Makarovič in nekdanjega zdravstvenega ministra Dušana Kebra, ki so kongres tudi nagovorili. Med zbranimi v dvorani je bil tudi Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva.

Na kongresu se je sicer po Kordiševih navedbah zbralo več kot 200 članov in podpornikov stranke. Kot je dodal, sicer štejejo več kot 600 članov, del jih izhaja tudi iz vrst stranke Levica, iz katere so Kordiša spomladi izključili. Kordiš je že po aprilskem izstopu iz poslanske Levice napovedal ustanovitev nove stranke, saj meni, kot je poudaril tudi danes, da trenutno ni stranke, ki bi branila interese dela nasproti kapitalu.

Prepričan je, da imajo možnost uvrstitve v parlament. Tam pa so se glede povezovanja pripravljeni "pogovarjati z vsakim, ki se je vsaj minimalno voljan spoprijeti z najbolj akutnimi krizami kapitalizma".

Za člane predsedstva so bili na današnjem kongresu izvoljeni Iza Sladič, Edi Klobučar, Marko Dimač in Blaž Debeljak.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iskriv
16. 11. 2025 17.20
+1
Levi tabor strank je preširok in razdrobljen , vsak vleče na svojo stran in ni enotnega programa . To dejstvo gre na mlin desnih strank , ki se vse bolj povezujejo v eno stranko , skrajno desno SDS kot enotni bodo dosegli kvorum glasov za novo vladanje , čeprav ne bo čisto po željah Janše 60+ , da bi zavladal z absolutno ustavno večino in lahko počel , kar bi se mu zahotelo brez upoštevanja opozicije . Še je čas , da se levi tabor konsolidira in razmisli o notranjih povezavah in prepreči ponovni naskok Janše na vlado .
ODGOVORI
1 0
Kod.
16. 11. 2025 17.18
Mi aktivisti,bi bilo pravilno ime stranke
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
16. 11. 2025 17.06
+1
Kapitalizem je brutalen ampak je edini ki deluje. Zakonitost trga je to.
ODGOVORI
3 2
marre
16. 11. 2025 17.04
+2
Super.. Po eni strani so padle maske in so tukaj vsi, kateri še imajo totalitarne komunistične ideje v betic.. Po drugi strani pa ne bodo prišli niti blizu parlamentarnega praga in ne bom rabu več gledat to pokveko od Kordiša v parlamentu in po televiziji..
ODGOVORI
4 2
tornadotex
16. 11. 2025 17.04
-1
Mi socialisti, mi komunisti...ja kdo pa bo danes šel med osovražene komuniste..nikjer jih ne marajo, razen S.Koreja in Rusija.
ODGOVORI
1 2
delfina
16. 11. 2025 17.03
+2
Za nekaj takšnega so potrebni pogoji v stilu: "I, kjeee bom vzel, da bom vam dajal?"
ODGOVORI
2 0
Veščec
16. 11. 2025 17.02
+0
vi niste socialisti,vi ste novi kradljivci
ODGOVORI
1 1
kakorkoliže
16. 11. 2025 16.54
+2
Lepo si bodo podelili glasove v levici, vsak kakšen procent dva, ravno toliko, da bodo odpadli od korita.
ODGOVORI
3 1
dho
16. 11. 2025 16.51
+0
Državljani, kdor želi da se vrnemo 80 let nazaj, naj glasuje za novo stranko, Mi, socialisti !
ODGOVORI
6 6
ivanović
16. 11. 2025 16.46
+3
Kordiš kje si se našel ti, imaš moj glas sedaj ko imaš strančico. Šala brko, m rš delat! Lenuh jedan
ODGOVORI
7 4
Vera in Bog
16. 11. 2025 16.45
+2
Danes celo levičarji priznavajo da je bil komunizem slab. Je pa res da smo imeli močno industrijo ampak vse je šlo dol po Savi.
ODGOVORI
6 4
ivanović
16. 11. 2025 16.47
+1
Vera, jaz bom tebi da se molim, ko imaš tako slikico lepo
ODGOVORI
2 1
SLObunkeljn
16. 11. 2025 17.14
+1
Dajta si modrijana prebrati in se podučutu kaj je komunizem, Komunizma nikoli nismo imeli. Smo pa imeli socializem. In ni hilo stanovanjskih stisk , vsi smo imeli osebnega zdravnika, vsi smo Prišli do zdravstvenih stlritev, ni bilo lačnih delavskih družin ... ne pravim, da je bilo dobro, vsekakor pa boljše, kot je sedaj. Stanovanjska stiska, dostop do zdravnika in zdravstvenih storitev, da ne omenjam zobozdravstvenih, delavci na minimalnih mezdah, ... itd.
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
16. 11. 2025 17.22
SLO kakšen standard smo imeli povej povprečno ne tiste ki jim je šlo dobro.
ODGOVORI
0 0
Slovener
16. 11. 2025 16.42
+3
A je to !
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
16. 11. 2025 16.42
+0
VvJugoslaviji smo odpravili kapitalizem in smo bili revni. Treba je biti bolj radodaren kvečjemu.
ODGOVORI
3 3
St. Gallen
16. 11. 2025 16.41
-1
Selektor Kosova pa ima pol manjso placo kot Kek
ODGOVORI
1 2
ivanović
16. 11. 2025 16.44
-1
Pa so še vedno nabili našo reprezentanciju
ODGOVORI
1 2
ivanović
16. 11. 2025 16.32
+5
Dejansko bo kradel glasove levici.
ODGOVORI
5 0
