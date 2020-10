Kordiš se poslancem SD, ki jih je označil za 'kolaborante', ni opravičil

Poslanec Levice Miha Kordiš je v torek ob sprejetju zakona o obrambi poslancem SD navrgel, da "kolaborirajo s fašistoidno vlado, zato da kadrovsko korupcijo v slovenski vojski legalizirajo". Po tem, ko mu je predsendik Državnega zboraIgor Zorčič izklopil mikrofon, se je na Twitterju odzval še generalni sekretar SABJernej Pavlič, ki je zapisal: "Po današnjem izpadu, mislim, da je čas, da se v DZ uvede redno testiranje uživanja drog. To ni več normalno."

Pavlič danes za oddajo24UR ZVEČER pojasnjuje: "To sem zapisal po izbruhu Kordiša, ko je užalil ne le Hana, amapk tudi poslansko skupino SAB, ki je podprla, da slovenski vojaki lahko delajo po 45. letu v javni upravi. Tvit je namenjen predvsem temu, kar se zadnje časa dogaja v državnem zboru: razni izpadi, žalitve, obdolžitve, blatenja, zmerjanja, to nikakor ne sodi tja."

Matjaž Han,vodja poslanske skupine SD, je sicer že včeraj zahteval opravičilo: "S takšnimi ljudmi, ki žalijo, ne želim sodelovati ... in prosim, naj se meni ali pa naši poslanski skupini Kordiš opraviči, ker nam je rekel, da smo kolaboranti in drugim, da so fašisti."

Poslanec Levice je kljub temu včeraj vztrajal: "Kje točno sem pa karkoli žalil? Vprašajte sindikate, vam bodo povedali, kaj je to kadrovska korupcija v slovenski vojski. Drži tudi, da je vladaJaneza Janše fašistoidna, to je moja politična ocena, za njo stojim."

Pavlič je to komentiral: "Pred leti je že bil predlog uvedbe testiranja poslancev zoper uživanja drog, pa ni bil sprejet. Ne vem, zakaj takega predloga ne podpreš kot poslanec ali poslanska skupina. Če ne uživaš drog, ne vidim nobenega zadržka, da tega ne podpreš. Če me spomin ne vara, takrat združena Levica tega ni podprla. Zakaj? Sam ne vem."

"Včeraj sem res bil malo oster"

Tako je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Kordiš, na vprašanje, ali besede jemlje nazaj, pa ni pritrdil, niti se ni opravičil. Pojasnil je le, da ima "poln kufer" tega, da opozicija ne deluje enotno. Han je na to odgovoril, da se strinja s tem, da bi opozicija lahko bolje sodelovala, a ne za vsako ceno. "Vsebina ima prednost," je izpostavil Han.