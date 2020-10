Brat pokojnega zdravnika Kordišu sporoča: Za svoje besede boš odgovarjal

"Moj brat Matevž Gorenšek, se je 6. avgusta nenadno zgrudil pred vrati svoje sobe v zasebnem medicinskem centru. Medtem so nadstropje nižje pričeli prihajati pacienti, naročeni na specialistični pregled. Ker ga ni bilo, so ga zaposleni pričeli iskati. Našli so ga ležati nepremičnega na hodniku. Prepozno." Tako svoj zapis, namenjen "nekemu poslancu" začne odvetnik, ki ga je izjava Mihe Kordiša o "mazačih" močno prizadela. "Za besede, ki jih nisem nikoli izrekel, si zelo težko predstavljam, da bi me kdorkoli tožil, še manj pa, da bi to tožbo tudi dejansko dobil," pa odgovarja poslanec Levice. Ob tem pa dodaja, da je manipulacija njegovih besed zgolj "dimna zavesa", za katero tiči privatizacija javnega zdravstva.

Potem ko je poslanec Levice Miha Kordiš dvignil veliko prahu, ko je na ponedeljkovi seji odbora DZ za zdravstvo med drugim izjavil, da se "črtajo varovalke, ki zagotavljajo kakovost in varujejo pacienta tudi v primeru zasebnih izvajalcev, samo zato, da bo lahko vsak s. p. in čisto vsak mazač dobil svojo tranšo javnih sredstev", zaradi česar so zdravniki in zobozdravniki od njega zahtevali opravičilo,se je zdaj z odprtim pismom, naslovljenem na 'nekega poslanca', oglasil odvetnik Domen Gorenšek– eden tistih, ki ga je Kordiševa izjava močno prizadela. Gorenšek je namreč avgusta letos izgubil brata Matevža, ki je bil zasebni zdravnik.

"Moj brat Matevž Gorenšek, se je dne 6. 8. 2020 v jutranjih urah nenadno zgrudil pred vrati svoje sobe v zasebnem medicinskem centru MD Medicina d.o.o. Medtem so nadstropje nižje pričeli prihajati pacienti, naročeni na specialistični pregled. Ker mojega brata ni bilo, so ga zaposleni pričeli iskati. Našli so ga ležati nepremičnega na hodniku. Prepozno. Star 48 let je umrl za posledicami miokardnega infarkta in za seboj pustil žalujoče mamo, očeta, mladoletni hčerki dvojčici, ženo, brata in mnoge druge," svoje pismo, ki se je po Facebooku razširilo kot blisk in sprožilo veliko emocij, začne Gorenšek.

V Levici medtem odgovarjajo, da so se v zadnjih dveh dneh "namnožile manipulacije in neresnice, povezano z izjavo poslanca Kordiša". Trditev je točna, priznavajo. "Ne le, da vlada Janeza Janše javnemu zdravstvu v proračunu ne namenja dovolj sredstev in sočasno zasebnikom daruje slabih 50 milijonov, v interventni zakonodaji zamika uveljavitev tudi iz leta 2017, ki od 'odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti' zahtevajo licenco, pet let delovnih izkušenj in odsotnost nekaterih kršitev. Gre za standarde dela same zdravniške stroke, navsezadnje licence podeljuje Zdravniška zbornica," razlagajo v sporočilu za javnost. Kot poudarjajo, pa je Kordiševa izjava vzeta iz konteksta in zato nesresnična.

Kot nadaljuje, je v torek izvedel, da je bil njegov brat "mazač in ne filantrop, altruist in izjemen kirurg ter človek, kar sem sam, njegovi bližnji, njegovi pacienti, prijatelji, znanci in ne malo tistih, ki so ga morda le bežno poznali, po mnenju poslanca, očitno ves čas zmotno menili. Bil je namreč zdravnik zasebnik". Kordiša Gorenšek sicer v zapisu nikjer ne imenuje, ga pa opiše kot "poslanca z rdečo zvezdo na maski, podobo Tita na majici in verjetno brez enega samega delovnega dne pred vstopom v parlament". Očita mu, da se kot "uporabni idiot, v upravljanju tistih, ki so ga politično ustvarili", morda niti ne zaveda, da je s tem njegovega pokojnega brata prikazal celo kot kriminalca. Mazaštvo je namreč skladno z določbo 180. člena KZ-1 kaznivo dejanje, pojasni. "Moj brat je še kako imel vse potrebne kvalifikacije za opravljanje zdravniške funkcije, katero je opravljal z vso skrbnostjo, predanostjo ter požrtvovalno, vse do svojega zadnjega dne, ko je, pregorel od običajno šestnajst- do osemnajsturnega delovnega dne, ki je poleg izvajanja kompliciranih operativnih posegov, obiskovanja pacientov tudi v nočnih urah, obsegal še neprestan boj z državnimi "mlini na veter", mrtev obležal na hodniku, kot pozabljen od vseh. Ves čas si je prizadeval, da bi do operativnih posegov, takrat ko le te potrebujejo, lahko prišli tudi pacienti, ki si jih sicer niso sposobni še dodatno plačati," še opisuje. Odvetnik z razočaranjem ugotavlja, da v naši državi morda nikoli ni bilo na prvem mestu zdravje ljudi, pač pa dobički izbrancev, ki na podlagi takšnega neurejenega sistema in s pomočjo nastavljenih "uporabnih idiotov" ter njihovega političnega zavajanja ljudi z "javnim zdravstvom" ter neprestano delitvijo na 'javno' in 'zasebno', ta nevzdržen sistem, ki se že tako sesuva sam vase, umetno vzdržujejo. "Proti takšnemu sistemu se je moj brat boril,"je jasen. Na koncu Gorenšek poslancu, ki ga v zapisu tika, ker si je "spoštovanje treba prislužiti", obljubi, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo za izrečene besede pravno odgovarjal, sklicevanje na poslansko imuniteto pa mu tokrat ne bo pomagalo.

"Ves izkupiček, ki ga boš, seveda v primeru pravnomočno končanega postopka v korist mojih strank moral za izrečene besede plačati, pa bo namenjen za izvedbo nujnih operativnih posegov ljudi, ki si zaradi sistema, katerega vzdržujejo privilegirani posamezniki, ki so te politično ustvarili, le teh v razumnem roku ne morejo privoščiti, pa čeprav vsak mesec vplačujejo prispevke v zdravstveno blagajno in so torej že tako samoplačniki. Tako boš končno imel konkretno možnost pomagati konkretnim osebam, ki pomoč potrebujejo,"mu še sporoči odvetnik in izrazi upanje, da Kordiš premore toliko človečnosti, da bo nekoč na to ponosen. "In še, DA, prav imaš. Operativne posege, ki bodo plačani iz sklada, ki se bo morda imenoval po tebi, bodo izvedli zdravniki zasebniki,"zaključi svoje pismo.

Za odziv na odprto pismo, namenjeno poslancu Kordišu, smo Levico prosili tudi danes. "Vlada Janeza Janše se je določila, da sprivatizira slovenski javni zdravstveni sistem, to pa počne tako, da javno zdravstveno blagajno pušča podhranjeno, hkrati pa zdravnikom zasebnikom namenja slabih 50 milijonov evrov za skrajševanje čakalnih dob. Sočasno pa v zakonodaji zanika tudi varovalke, ki zahtevajo od praktikantov medicine tudi v zasebnem sektorju, da imajo licenco, da niso kaznovani za določene kršitve, da imajo pet let delovnih izkušenj in tako naprej … Skratka določbe, ki zagotavljajo standard zdravniške stroke. Nenazadnje je Zdravniška zbornica tista sama, ki licence podeljuje," pa se je zdaj odzval Kordiš. Dejal je, da njegove besede ne samo, da so bile vzete iz konteksta, "bile so zlorabljene za napad, za katerim stoji 50 milijonov razlogov – 50 milijonov evrov, ki si jih obeta zdravniško-zavarovalniški lobij, da jih bo pospravil. Seveda pa je to zgolj dimna zavesa, za katero tiči in preži privatizacija javnega zdravstvenega sistema." Dodal je še, da je svoje besede že na sami seji, kasneje pa še dodatno objasnil, tudi stranka se je že odzvala. Na vprašanje glede tožbe, ki mu jo 'obljublja' ljubljanski odvetnik pa pravi: "Za besede, ki jih nisem nikoli izrekel, si zelo težko predstavljam, da bi me kdorkoli tožil, še manj pa da bi to tožno tudi dejansko dobil." Stranka Levica bo po njegovih besedah stala še naprej na strani javnega zdravstva in nasprotovala poskusom privatizacije, "ne glede na to, kako zdravniško-zavarovalniški lobij napada nas, ki držimo z javnim zdravstvom". Še posebej pa je po mnenju Kordiša treba javno zdravstvo krepiti v razmerah epidemije. "Bi si predstavljal, da bi se tem naporom pridružile tudi zdravstvene organizacije, ampak očitno jih bolj zanimajo izmišljotine, v katere se lahko zaletavajo v obrambi privatizacije javnega zdravstva, kot to, da bi državljankam in državljanom v epidemiji dejansko pomagali," zaključuje poslanec. Spomnimo ... Kordiš je sporno izjavo izrekel na ponedeljkovi nujni seji odbora DZ za zdravstvo, ki je kot zainteresirano delovno telo na zahtevo Levice, SD, SAB in LMŠ razpravljal o rešitvah na področju zdravstva v predlogu petega protikoronskega zakona (PKP5). Zaradi teh besed ga je predsednica odbora Anja Bah Žibert (SDS) prekinila, ga opozorila, da tak način govora o zdravnikih kot o mazačih ni primeren in ne sodi v DZ, ter mu izrekla najprej enega, nato pa še dva opomina. "Izjava, s katero je del zdravnikov označil za mazače, je zgolj ena v seriji njegovih sovražnih naslavljanj zdravnikov in predstavnikov zdravniških organizacij. Samo spomnimo, kako je v letu 2016 na seji DZ izjavil: 'Fides je treba zlomiti'," so sporočili iz sindikata Fides. Kot so dodali, jih "človek brez kulture" sploh ne more užaliti, zato od njega opravičila ne pričakujejo in si ga niti ne želijo. Zgroženi so bili tudi člani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije."Poslanec je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače in s tem javno omalovaževal njihovo delo. Njegov nastop je bil popolnoma neprimeren in žaljiv za vse zdravnike, ne samo zasebne. Izjave, ki pavšalno žalijo celotno poklicno skupino, obsojamo in pričakujemo opravičilo poslanca zdravnikom in zdravnicam," so zapisali. Če se ne bo opravičil sam, bi po mnenju združenja bilo prav, da se opraviči in odgovornost za njegovo obnašanje sprejme stranka Levica, v okviru katere deluje, so še menili. Zdravniška zbornica Slovenije pa je poslansko skupino Levica pozvala "k resnemu premisleku, ali poslanec, ki ima tako izkrivljen pogled na zdravnike, še lahko konstruktivno deluje v parlamentarnem odboru za zdravstvo".