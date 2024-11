Kordiš o čistkah in neoliberalnih politikah, Sukičeva mu očita 'miniranje' stranke

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta Miha Kordiš in Nataša Sukič. Kordiš je poudaril, da so se začeli v t.i. levem krilu stranke izpostavljati in povezovati s civilno družbo, levimi sindikati in mirovniki, da bi zagotovili izvajanje politik, ki so jih obljubili ljudem na volitvam, "ker v okviru te stranke tega nismo več mogli narediti".

"Sočasno smo začeli tudi jasno opozarjati na napake, ki se dogajajo, na dejstvo, da Levica izvaja trde neoliberalne politike in da to ni prav. In očitno so se gospe in gospodje funkcionarji začeli počutiti tako zelo ogroženi, da so se odločili zaključiti s čistko, ki so si jo zastavili že v mesecu februarju. Naprej so me nelegitimno napadli, razrešili iz vseh odborov, zdaj pa me poskušajo še fizično zbrisati iz stranke," je bil kritičen Kordiš.

Sukičeva je poudarila, da Levica ne izvaja trdih neoliberalnih politik, kar dokazujejo tudi vsi ukrepi, ki so jih do zdaj dosegli. Omenila je 47-odstotni dvig minimalne plače od leta 2018 naprej, dejstvo, da nihče v javnem sektorju ne bo delal več za manj kot minimalno plačo in 100 milijonov letno za neprofitna stanovanja, kar je po njenem mnenju zgodovinski dosežek. Izpostavila je tudi strankine mirovne politike.

"To so zlonamerne obtožbe, zaradi katerih je članstvo preprosto zahtevalo ukrepe, kajti te obtožbe niso kritika, ampak so zlonamerne in blatenje," je dejala.

"Očitno so pričakovali, da se bomo preproso zvrnili na hrbet, dvignili roke in predali svoj glas in se ne bomo več borili za socialistično alternativo," je komentiral Kordiš in pravi, da je t.i. levo krilo dopuščalo možnost političnega dogovora. Vodstvu stranke so ponudili odprta vrata vse do konca letošnjega poletja, ker pa se ni nič zgodilo, so se nato povezali s civilno družbo."Eno od glavnih razlogov, zakaj vodstvo tej stranki koplje vedno globjo luknjo, je ravno tovrstno nastopaštvo, ki smo ga ravnokar videli. Vse je super, vse je krasno, poglejte, kako delamo, kakšni so dosežki. Ljudje vidijo eno realnost, ki jim jo razlagajo politiki, in vidijo drugo realnost, po kateri gredo vsak mesec v rgovino z istim zneskom denarja, ven pa prinesejo vedno manj robe. Revščina narašča, ne morejo si privoščiti najemnin," je našteval Kordiš.

Sukičeva je poudarila, da je Levica po 20 in več letih kot prva uvedla sistemske stanovanjske politike in je dosegla zgodovinski preboj - milijardo v 10 letih za gradnjo neprofitnih stanovanj. "In Miha Kordiš pravi, da smo na trdi neoliberalni liniji. To je res preveč. Jaz sem te pred nekaj dnevi nagovorila v parlamentu in upala, da te bo srečala pamet, da se boš začel pogovarjati, a delaš vse mimo nas, soliraš, miniraš stranko, istočasno sediš na dveh stolih in pričakuješ, da boš v stranki kandidiral na prihodnjih volitvah," je bila ostra Sukičeva.

Kordiš meni, da je treba spremeniti temeljno delovanje stranke in da če bi želel samo funkcijo, potem levega krila ne bi bilo in se jim ne bi bilo potrebno boriti. "Popolnoma bi zadoščalo, da bi tulil v isti rog neke režimske propagande, kot vsi ostali kolegi, pa bi bil verjetno minister, ne samo poslanec. Če želi Levica preživeti, mora delovati kot široka socialistična alternativa," meni.

Ob tem je navedel tudi informacijo, da naj bi na ministrstvu za delo 10 zaposlenih dalo odpoved zaradi slabih razmer in mobinga, ki ga naj bi po njegovih besedah izvajal minister Luka Mesec. "To je tako resna obtožba, da je to za nek drugi nivo, ne za to debato," je menila Sukičeva. Zanimivo se ji sicer zdi, kako Kordiš ve, kaj vse se dogaja v stranki, čeprav ga na zadnjih sejah stranke praktično ni bilo.

Za konec je Kordiš napovedal, da je še vedno pripravljen na politični dogovor, da ima odprta vrata, in da bo sodeloval v diciplinskem postopku. Sukičeva je medtem opozorila, da se s tovrstno retoriko vrata ne odpirajo.